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В Твери задержали администратора террористического интернет-сообщества - РИА Новости, 28.07.2025
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18:50 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/tver-2032012717.html
В Твери задержали администратора террористического интернет-сообщества
В Твери задержали администратора террористического интернет-сообщества - РИА Новости, 28.07.2025
В Твери задержали администратора террористического интернет-сообщества
Администратора интернет-сообщества, публиковавшего видео с пропагандой деятельность запрещенной в России исламской террористической организации*, арестовали в... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:50:00+03:00
2025-07-28T18:50:00+03:00
происшествия
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тверь
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ТУЛА, 28 июл – РИА Новости. Администратора интернет-сообщества, публиковавшего видео с пропагандой деятельность запрещенной в России исламской террористической организации*, арестовали в Твери, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ. По данным пресс-службы ведомства, гражданин Российской Федерации 2006 года рождения причастен к пропаганде террористической деятельности в интернете. "В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель г. Твери, являясь администратором интернет-сообществ религиозного характера в социальной сети "ВКонтакте" и интернет-мессенджере Telegram, в ноябре 2024 года размещал в открытом доступе видеоматериалы, пропагандирующие деятельность запрещенной в РФ исламской международной террористической организации*", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма с помощью интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК России). Уточняется, что фигуранта заключили под стражу. Для неотвратимости наказания проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.* Террористическая организация, запрещена в России
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происшествия, россия, тверь
Происшествия, Россия, Тверь
В Твери задержали администратора террористического интернет-сообщества

В Твери арестовали администратора онлайн-сообщества за пропаганду терроризма

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Наручники - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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ТУЛА, 28 июл – РИА Новости. Администратора интернет-сообщества, публиковавшего видео с пропагандой деятельность запрещенной в России исламской террористической организации*, арестовали в Твери, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
По данным пресс-службы ведомства, гражданин Российской Федерации 2006 года рождения причастен к пропаганде террористической деятельности в интернете.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель г. Твери, являясь администратором интернет-сообществ религиозного характера в социальной сети "ВКонтакте" и интернет-мессенджере Telegram, в ноябре 2024 года размещал в открытом доступе видеоматериалы, пропагандирующие деятельность запрещенной в РФ исламской международной террористической организации*", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма с помощью интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК России).
Уточняется, что фигуранта заключили под стражу. Для неотвратимости наказания проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
* Террористическая организация, запрещена в России
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