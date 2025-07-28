https://ria.ru/20250728/turtsiya-2031895469.html
Турция как место переговоров устраивает все стороны, заявил Песков
Турция как место переговоров устраивает все стороны, заявил Песков - РИА Новости, 28.07.2025
Турция как место переговоров устраивает все стороны, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турция как место переговоров по Украине нравится всем сторонам переговорного процесса. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:46:00+03:00
2025-07-28T12:46:00+03:00
2025-07-28T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турция как место переговоров по Украине нравится всем сторонам переговорного процесса."Я вам могу сказать так, что Турция, безусловно, нравится всем переговорным сторонам", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о якобы принципиальной договоренности делегаций Киева и Москвы о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что Турция ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле.Россия ранее неоднократно заявляла о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной.
https://ria.ru/20250728/peskov-2031894540.html
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в мире, турция, россия, украина, дмитрий песков
В мире, Турция, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Турция как место переговоров устраивает все стороны, заявил Песков
Песков: Турция как место переговоров по Украине нравится всем сторонам