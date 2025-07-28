https://ria.ru/20250728/turizm-2031993275.html

В АТОР рассказали, откуда в Россию прилетает больше всего туристов

В АТОР рассказали, откуда в Россию прилетает больше всего туристов - РИА Новости, 28.07.2025

В АТОР рассказали, откуда в Россию прилетает больше всего туристов

Больше половины (55%) организованных иностранных туристов приехали в Россию этим летом из Китая, они предпочитают групповые туры и насыщенную экскурсионную... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:30:00+03:00

2025-07-28T17:30:00+03:00

2025-07-28T17:30:00+03:00

туризм

россия

китай

москва

ассоциация туроператоров россии (атор)

что посмотреть

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Больше половины (55%) организованных иностранных туристов приехали в Россию этим летом из Китая, они предпочитают групповые туры и насыщенную экскурсионную программу в Москве и Петербурге, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Более 55% организованного турпотока этим летом идет из Китая. Количество туристов из этой страны продолжает увеличиваться. Чаще всего китайцы в России предпочитают групповые туры и насыщенную экскурсионную программу в Москве и Санкт-Петербурге", - сообщили в ассоциации. Отмечается, что аналогичные предпочтения у туристов из Индии (около 15%), Ирана (10-12% организованного въездного турпотока). "Далее в рейтинге следуют ОАЭ (доля более 80% среди стран Персидского залива), Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, Оман (доля всех стран в общем организованном турпотоке около 10%)", - добавили в АТОР. Ранее в ассоциации сообщали, что иностранные туристы в 2024 году совершили 1,6 миллиона визитов в Россию, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20250728/sochi-2031992532.html

https://ria.ru/20250726/mishustin-2031560100.html

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россия, китай, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), что посмотреть