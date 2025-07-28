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В АТОР рассказали, откуда в Россию прилетает больше всего туристов - РИА Новости, 28.07.2025
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Туризм
 
17:30 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/turizm-2031993275.html
В АТОР рассказали, откуда в Россию прилетает больше всего туристов
В АТОР рассказали, откуда в Россию прилетает больше всего туристов - РИА Новости, 28.07.2025
В АТОР рассказали, откуда в Россию прилетает больше всего туристов
Больше половины (55%) организованных иностранных туристов приехали в Россию этим летом из Китая, они предпочитают групповые туры и насыщенную экскурсионную... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:30:00+03:00
2025-07-28T17:30:00+03:00
туризм
россия
китай
москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Больше половины (55%) организованных иностранных туристов приехали в Россию этим летом из Китая, они предпочитают групповые туры и насыщенную экскурсионную программу в Москве и Петербурге, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Более 55% организованного турпотока этим летом идет из Китая. Количество туристов из этой страны продолжает увеличиваться. Чаще всего китайцы в России предпочитают групповые туры и насыщенную экскурсионную программу в Москве и Санкт-Петербурге", - сообщили в ассоциации. Отмечается, что аналогичные предпочтения у туристов из Индии (около 15%), Ирана (10-12% организованного въездного турпотока). "Далее в рейтинге следуют ОАЭ (доля более 80% среди стран Персидского залива), Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, Оман (доля всех стран в общем организованном турпотоке около 10%)", - добавили в АТОР. Ранее в ассоциации сообщали, что иностранные туристы в 2024 году совершили 1,6 миллиона визитов в Россию, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.
https://ria.ru/20250728/sochi-2031992532.html
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россия, китай, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), что посмотреть
Туризм, Россия, Китай, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), что посмотреть
В АТОР рассказали, откуда в Россию прилетает больше всего туристов

АТОР: более половины иностранных туристов летом приехали в Россию из Китая

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкТуристы фотографируются на Красной площади в Москве
Туристы фотографируются на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Туристы фотографируются на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Больше половины (55%) организованных иностранных туристов приехали в Россию этим летом из Китая, они предпочитают групповые туры и насыщенную экскурсионную программу в Москве и Петербурге, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Более 55% организованного турпотока этим летом идет из Китая. Количество туристов из этой страны продолжает увеличиваться. Чаще всего китайцы в России предпочитают групповые туры и насыщенную экскурсионную программу в Москве и Санкт-Петербурге", - сообщили в ассоциации.
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Отмечается, что аналогичные предпочтения у туристов из Индии (около 15%), Ирана (10-12% организованного въездного турпотока). "Далее в рейтинге следуют ОАЭ (доля более 80% среди стран Персидского залива), Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, Оман (доля всех стран в общем организованном турпотоке около 10%)", - добавили в АТОР.
Ранее в ассоциации сообщали, что иностранные туристы в 2024 году совершили 1,6 миллиона визитов в Россию, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.
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ТуризмРоссияКитайМоскваАссоциация туроператоров России (АТОР)что посмотреть
 
 
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