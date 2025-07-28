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В Киеве и шести украинских областях объявили воздушную тревогу

В Киеве и шести украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.07.2025

В Киеве и шести украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, свидетельствуют... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:03:00+03:00

2025-07-28T16:03:00+03:00

2025-07-28T16:03:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. Согласно данным ресурса, тревога была объявлена во всех регионах практически одновременно – около 15.55. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

харьковская область

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в мире, киев, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины