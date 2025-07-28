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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.07.2025
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T04:41:00+03:00
2025-07-28T04:41:00+03:00
2025-07-28T04:41:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Хмельницкой области была объявлена в 02.19 мск, в Тернопольской и Ивано-Франковской областях - в 03.58 мск, во Львовской и Черновицкой областях - в 03.59 мск, в Закарпатской области - в 04.02 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, хмельницкая область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкая область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины власти объявили воздушную тревогу