В США заметили важную деталь в сегодняшнем заявлении Трампа о России
Дэвис призвал обратить внимание на иррациональность Трампа из-за слов о России
© AP Photo / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп ведет себя иррационально и непоследовательно в вопросе урегулирования конфликта на Украине, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube, комментируя последнее заявление главы Белого дома о России.
"Трамп уже должен знать ответ (Владимира Путина – прим.ред.), потому что российский президент говорил ему это во время каждого разговора. <…> Я не пытаюсь никого оскорбить или унизить, но я думаю, что следует рассмотреть возможность того, что у Трампа могут быть какие-то когнитивные нарушения. Это иррациональное поведение. Это не похоже на связное изложение мысли или какую-либо стратегию", — считает он.
Эксперт отметил, что затягивание украинского вопроса ведет к тому, что "расстояние во взглядах между Москвой и Киевом становится только больше", а значит, нет никаких оснований полагать, что Трамп сможет быстро урегулировать конфликт, не выполнив условия Кремля.
Ранее сегодня американский лидер заявил, что уже не слишком заинтересован во встрече с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования на Украине, и намерен сократить срок достижения перемирия с 50 до 10-12 дней. По словам Трампа, он не ожидал, что ситуация на Украине будет развиваться таким образом, и надеялся достичь соглашения. При этом глава Белого дома все еще допускает такую возможность.
Трамп после телефонного разговора двух лидеров 3 июля заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с Путиным не смог достичь прогресса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.