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В США заметили важную деталь в сегодняшнем заявлении Трампа о России - РИА Новости, 28.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:42 28.07.2025 (обновлено: 22:45 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/tramp-2032037720.html
В США заметили важную деталь в сегодняшнем заявлении Трампа о России
В США заметили важную деталь в сегодняшнем заявлении Трампа о России - РИА Новости, 28.07.2025
В США заметили важную деталь в сегодняшнем заявлении Трампа о России
Американский лидер Дональд Трамп ведет себя иррационально и непоследовательно в вопросе урегулирования конфликта на Украине, такое мнение высказал подполковник... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T22:42:00+03:00
2025-07-28T22:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
дональд трамп
владимир путин
дэниел дэвис
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп ведет себя иррационально и непоследовательно в вопросе урегулирования конфликта на Украине, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube, комментируя последнее заявление главы Белого дома о России."Трамп уже должен знать ответ (Владимира Путина – прим.ред.), потому что российский президент говорил ему это во время каждого разговора. &lt;…&gt; Я не пытаюсь никого оскорбить или унизить, но я думаю, что следует рассмотреть возможность того, что у Трампа могут быть какие-то когнитивные нарушения. Это иррациональное поведение. Это не похоже на связное изложение мысли или какую-либо стратегию", — считает он.По словам Дэвиса, из заявления Кремля, опубликованного после разговора двух лидеров 3 июля, ясно следует, что российский президент не соглашался на прекращение боевых действий, пока Москва не добьется устранения первопричин конфликта.Эксперт отметил, что затягивание украинского вопроса ведет к тому, что "расстояние во взглядах между Москвой и Киевом становится только больше", а значит, нет никаких оснований полагать, что Трамп сможет быстро урегулировать конфликт, не выполнив условия Кремля.Ранее сегодня американский лидер заявил, что уже не слишком заинтересован во встрече с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования на Украине, и намерен сократить срок достижения перемирия с 50 до 10-12 дней. По словам Трампа, он не ожидал, что ситуация на Украине будет развиваться таким образом, и надеялся достичь соглашения. При этом глава Белого дома все еще допускает такую возможность.Трамп после телефонного разговора двух лидеров 3 июля заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с Путиным не смог достичь прогресса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.
https://ria.ru/20250728/ssha-2032020583.html
https://ria.ru/20250728/tramp-2032025970.html
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в мире, украина, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, дэниел дэвис, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дэниел Дэвис, США
В США заметили важную деталь в сегодняшнем заявлении Трампа о России

Дэвис призвал обратить внимание на иррациональность Трампа из-за слов о России

© AP Photo / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп ведет себя иррационально и непоследовательно в вопросе урегулирования конфликта на Украине, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube, комментируя последнее заявление главы Белого дома о России.
"Трамп уже должен знать ответ (Владимира Путина – прим.ред.), потому что российский президент говорил ему это во время каждого разговора. <…> Я не пытаюсь никого оскорбить или унизить, но я думаю, что следует рассмотреть возможность того, что у Трампа могут быть какие-то когнитивные нарушения. Это иррациональное поведение. Это не похоже на связное изложение мысли или какую-либо стратегию", — считает он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Bloomberg сообщил о тревожном сигнале Путину со стороны США
Вчера, 19:46
По словам Дэвиса, из заявления Кремля, опубликованного после разговора двух лидеров 3 июля, ясно следует, что российский президент не соглашался на прекращение боевых действий, пока Москва не добьется устранения первопричин конфликта.
Эксперт отметил, что затягивание украинского вопроса ведет к тому, что "расстояние во взглядах между Москвой и Киевом становится только больше", а значит, нет никаких оснований полагать, что Трамп сможет быстро урегулировать конфликт, не выполнив условия Кремля.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
"Россия угрожает". В США объяснили заявления Трампа о Путине
Вчера, 20:35
Ранее сегодня американский лидер заявил, что уже не слишком заинтересован во встрече с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования на Украине, и намерен сократить срок достижения перемирия с 50 до 10-12 дней. По словам Трампа, он не ожидал, что ситуация на Украине будет развиваться таким образом, и надеялся достичь соглашения. При этом глава Белого дома все еще допускает такую возможность.
Трамп после телефонного разговора двух лидеров 3 июля заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с Путиным не смог достичь прогресса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
На Западе резко ответили Трампу после выпада в адрес России
Вчера, 21:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваДональд ТрампВладимир ПутинДэниел ДэвисСША
 
 
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