https://ria.ru/20250728/tramp-2032033964.html

На Западе резко ответили Трампу после выпада в адрес России

На Западе резко ответили Трампу после выпада в адрес России - РИА Новости, 28.07.2025

На Западе резко ответили Трампу после выпада в адрес России

Американский лидер Дональд Трамп всего лишь притворяется подавленным из-за невозможности быстро урегулировать конфликт на Украине, такое мнение выразил... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T21:46:00+03:00

2025-07-28T21:46:00+03:00

2025-07-28T21:46:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп всего лишь притворяется подавленным из-за невозможности быстро урегулировать конфликт на Украине, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Трамп играет роль разочарованного посредника. Это театр. Он должен понимать, что Россия не прекратит войну, пока НАТО не перестанет расширяться. Россия последовательно придерживается этой цели с 2014 года, когда США начали конфликт, лишив Украину нейтралитета", — написал он.Ранее сегодня американский лидер заявил, что уже не слишком заинтересован во встрече с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования на Украине, и намерен сократить срок достижения перемирия с 50 до 10-12 дней. По словам Трампа, он не ожидал, что ситуация на Украине будет развиваться таким образом, и надеялся достичь соглашения. При этом глава Белого дома все еще допускает такую возможность.Трамп после телефонного разговора двух лидеров 3 июля заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с Путиным не смог достичь прогресса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.

https://ria.ru/20250728/tramp-2032025970.html

https://ria.ru/20250728/ssha-2032020583.html

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