https://ria.ru/20250728/tramp-2032021290.html

Медведев назвал угрозой слова Трампа о новом сроке для перемирия на Украине

Медведев назвал угрозой слова Трампа о новом сроке для перемирия на Украине - РИА Новости, 28.07.2025

Медведев назвал угрозой слова Трампа о новом сроке для перемирия на Украине

Президент США Дональд Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной", заявил зампредседателя Совета... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T19:53:00+03:00

2025-07-28T19:53:00+03:00

2025-07-28T20:03:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

украина

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной", заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова американского лидера о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между РФ и Украиной.Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий всё еще рассматривается."Трамп играет с Россией в игру ультиматумов: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия - это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо!" - написал Медведев в соцсети Х.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее заявил, что разговаривать с Россией языком давления и ультиматумов бесполезно и контрпродуктивно, а американские призывы или угрозы надо направлять Киеву.

https://ria.ru/20250728/ssha-2032020583.html

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в мире, украина, дмитрий медведев, госдума рф, леонид слуцкий (политик), дональд трамп, россия, сша