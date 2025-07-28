Глава МИД Индии опроверг сообщения о роли Трампа в переговорах с Пакистаном
Глава МИД Джайшанкар: Трамп не сыграл какую-либо роль в переговорах с Пакистаном
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе выступления в парламенте страны опроверг любые предположения о том, что президент США Дональд Трамп сыграл какую-либо роль в переговорах о прекращении огня между Индией и Пакистаном для завершения операции "Синдур".
"Я хочу совершенно четко заявить о двух вещах. Во-первых, ни в один из моментов наших переговоров с Соединенными Штатами торговые вопросы не были связаны с текущей ситуацией. Во-вторых, между премьер-министром (Индии Нарендрой Моди - ред.) и президентом Трампом не было телефонных разговоров с 22 апреля (дата теракта в Пахалгаме - ред.), когда Трамп позвонил, чтобы выразить свои соболезнования, и до 17 июня, когда он связался с премьер-министром в Канаде, чтобы объяснить, почему не смог встретиться", - заявил глава индийского МИД в понедельник вечером во время обсуждения в парламенте операции "Синдур".
Эти заявления последовали за утверждениями Трампа о том, что именно он убедил Дели и Исламабад прекратить конфликт, обострившийся после ракетных ударов по базам террористов в Пакистане. Как заявил ранее представитель оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" Гаурав Гогои, Трамп 26 раз утверждал, что использовал торговые соглашения для обеспечения прекращения огня.
Индия неоднократно опровергала заявления Трампа, а также отвергала его предложение выступить "посредником" в урегулировании ситуации.
В ходе начала нынешней сессии на прошлой неделе в обеих палатах парламента Индии вспыхнули протесты с требованием обсудить теракт в Пахалгаме и операцию "Синдур", а также события, последовавшие за этим. Оппозиция также ставила под сомнение внешнюю политику правительства, особенно заявления президента США Дональда Трампа о его якобы посредничестве в прекращении огня между Индией и Пакистаном.
Операция "Синдур" была проведена минобороны Индии в ночь на 7 мая в ответ на нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Позже Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. Позже Пакистан нанес ответные удары. Десятого мая Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия и рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.