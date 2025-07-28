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Трамп не хотел бы использовать слово "ложь" в отношении заявлений Путина - РИА Новости, 28.07.2025
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18:45 28.07.2025 (обновлено: 19:06 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/tramp-2032011280.html
Трамп не хотел бы использовать слово "ложь" в отношении заявлений Путина
Трамп не хотел бы использовать слово "ложь" в отношении заявлений Путина - РИА Новости, 28.07.2025
Трамп не хотел бы использовать слово "ложь" в отношении заявлений Путина
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы использовать слово "ложь" в отношении заявлений президента России Владимира Путина по Украине. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:45:00+03:00
2025-07-28T19:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы использовать слово "ложь" в отношении заявлений президента России Владимира Путина по Украине. "Я не хочу использовать слово "ложь". Все, что я знаю - это что у нас был хороший разговор, и, скажем, на трех этапах казалось, что будет перемирие, возможно, мир", - сказал он журналистам в Шотландии после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером. Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что РФ заинтересована в том, чтобы достичь цели СВО, предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Трамп не хотел бы использовать слово "ложь" в отношении заявлений Путина

Трамп заявил, что не хотел бы называть ложью слова Путина об Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы использовать слово "ложь" в отношении заявлений президента России Владимира Путина по Украине.
"Я не хочу использовать слово "ложь". Все, что я знаю - это что у нас был хороший разговор, и, скажем, на трех этапах казалось, что будет перемирие, возможно, мир", - сказал он журналистам в Шотландии после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером.
Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что РФ заинтересована в том, чтобы достичь цели СВО, предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Российский рынок акций перешел к снижению из-за заявлений Трампа по Украине
Вчера, 16:18
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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