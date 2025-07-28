Трамп заявил, что предотвратил шесть вооруженных конфликтов
Трамп заявил, что без него в мире бы шло шесть крупных войн
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп с частным визитом в Шотландии
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп с частным визитом в Шотландии
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его дипломатия помогла предотвратить ряд крупных вооруженных конфликтов по всему миру. Об этом он заявил на пресс-конференции в Шотландии после встречи с премьером Великобритании Киром Стармером.
"Если бы не я, сейчас бы шло шесть крупных международных войн", — сказал Трамп.
В частности, он указал, что военное столкновение между Индией и Пакистаном, а также между Камбоджей и Таиландом, удалось предотвратить благодаря его вмешательству.
Трамп также заявил, что уже не слишком заинтересован во встрече с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования на Украине. По словам Трампа, он не ожидал, что ситуация на Украине будет развиваться таким образом, и надеялся достичь соглашения. При этом глава Белого дома все еще допускает такую возможность.
Ранее в понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь по местному времени. Также стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи утром 29 июля, а также созыв заседания совместного комитета по вопросам границ двух стран 4 августа.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, президент США получает неполную информацию о ходе украинского конфликта, а предоставляемые ему данные просеивают "через сито". Он также подчеркнул, что Европа предпочитает игнорировать удары ВСУ по гражданской инфраструктуре.