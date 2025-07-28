https://ria.ru/20250728/tramp-2032002348.html

Трамп заявил, что предотвратил шесть вооруженных конфликтов

Трамп заявил, что предотвратил шесть вооруженных конфликтов - РИА Новости, 28.07.2025

Трамп заявил, что предотвратил шесть вооруженных конфликтов

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его дипломатия помогла предотвратить ряд крупных вооруженных конфликтов по всему миру. Об этом он заявил на РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:10:00+03:00

2025-07-28T18:10:00+03:00

2025-07-28T18:10:00+03:00

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дональд трамп

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владимир путин

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его дипломатия помогла предотвратить ряд крупных вооруженных конфликтов по всему миру. Об этом он заявил на пресс-конференции в Шотландии после встречи с премьером Великобритании Киром Стармером."Если бы не я, сейчас бы шло шесть крупных международных войн", — сказал Трамп.В частности, он указал, что военное столкновение между Индией и Пакистаном, а также между Камбоджей и Таиландом, удалось предотвратить благодаря его вмешательству.Трамп также заявил, что уже не слишком заинтересован во встрече с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования на Украине. По словам Трампа, он не ожидал, что ситуация на Украине будет развиваться таким образом, и надеялся достичь соглашения. При этом глава Белого дома все еще допускает такую возможность.Ранее в понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь по местному времени. Также стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи утром 29 июля, а также созыв заседания совместного комитета по вопросам границ двух стран 4 августа.Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, президент США получает неполную информацию о ходе украинского конфликта, а предоставляемые ему данные просеивают "через сито". Он также подчеркнул, что Европа предпочитает игнорировать удары ВСУ по гражданской инфраструктуре.

https://ria.ru/20250728/tramp-2031985317.html

https://ria.ru/20250728/tramp-2031972814.html

https://ria.ru/20250728/tramp-2031951714.html

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в мире, камбоджа, таиланд, сша, дональд трамп, кир стармер, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, украина, индия, пакистан