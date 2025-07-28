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Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным - РИА Новости, 28.07.2025
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17:35 28.07.2025 (обновлено: 17:42 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/tramp-2031995157.html
Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным
Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным - РИА Новости, 28.07.2025
Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не заинтересован во встрече с Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования на Украине. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:35:00+03:00
2025-07-28T17:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не заинтересован во встрече с Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования на Украине."Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры — а на следующую ночь умирают люди", — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.По словам Трампа, он не ожидал, что ситуация на Украине будет развиваться таким образом, и надеялся достичь соглашения. При этом глава Белого дома все еще допускает такую возможность. "Возможно, это еще произойдет", — отметил он.Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, президент США получает неполную информацию о ходе украинского конфликта, а предоставляемые ему данные просеивают "через сито". Он также подчеркнул, что Европа предпочитает игнорировать удары ВСУ по гражданской инфраструктуре.В ответ на атаки украинских боевиков российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА для поражения исключительно военных объектов и предприятий ВПК противника.
https://ria.ru/20250728/zapad-2031877009.html
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в мире, дональд трамп, шотландия, украина, сша, владимир путин, великобритания, кир стармер, вооруженные силы украины
В мире, Дональд Трамп, Шотландия, Украина, США, Владимир Путин, Великобритания, Кир Стармер, Вооруженные силы Украины
Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным

Трамп заявил о незаинтересованности в переговорах с РФ по Украине

© AP Photo / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии
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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не заинтересован во встрече с Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования на Украине.
"Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры — а на следующую ночь умирают люди", — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.
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По словам Трампа, он не ожидал, что ситуация на Украине будет развиваться таким образом, и надеялся достичь соглашения. При этом глава Белого дома все еще допускает такую возможность.
"Возможно, это еще произойдет", — отметил он.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, президент США получает неполную информацию о ходе украинского конфликта, а предоставляемые ему данные просеивают "через сито". Он также подчеркнул, что Европа предпочитает игнорировать удары ВСУ по гражданской инфраструктуре.
В ответ на атаки украинских боевиков российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА для поражения исключительно военных объектов и предприятий ВПК противника.
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В миреДональд ТрампШотландияУкраинаСШАВладимир ПутинВеликобританияКир СтармерВооруженные силы Украины
 
 
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