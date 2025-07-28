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Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным
Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным - РИА Новости, 28.07.2025
Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не заинтересован во встрече с Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования на Украине. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:35:00+03:00
2025-07-28T17:35:00+03:00
2025-07-28T17:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не заинтересован во встрече с Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования на Украине."Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры — а на следующую ночь умирают люди", — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.По словам Трампа, он не ожидал, что ситуация на Украине будет развиваться таким образом, и надеялся достичь соглашения. При этом глава Белого дома все еще допускает такую возможность. "Возможно, это еще произойдет", — отметил он.Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, президент США получает неполную информацию о ходе украинского конфликта, а предоставляемые ему данные просеивают "через сито". Он также подчеркнул, что Европа предпочитает игнорировать удары ВСУ по гражданской инфраструктуре.В ответ на атаки украинских боевиков российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА для поражения исключительно военных объектов и предприятий ВПК противника.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В мире, Дональд Трамп, Шотландия, Украина, США, Владимир Путин, Великобритания, Кир Стармер, Вооруженные силы Украины
Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным
Трамп заявил о незаинтересованности в переговорах с РФ по Украине