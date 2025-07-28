https://ria.ru/20250728/tramp-2031995157.html

Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным

Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным - РИА Новости, 28.07.2025

Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не заинтересован во встрече с Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования на Украине. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:35:00+03:00

2025-07-28T17:35:00+03:00

2025-07-28T17:42:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не заинтересован во встрече с Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования на Украине."Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры — а на следующую ночь умирают люди", — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.По словам Трампа, он не ожидал, что ситуация на Украине будет развиваться таким образом, и надеялся достичь соглашения. При этом глава Белого дома все еще допускает такую возможность. "Возможно, это еще произойдет", — отметил он.Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, президент США получает неполную информацию о ходе украинского конфликта, а предоставляемые ему данные просеивают "через сито". Он также подчеркнул, что Европа предпочитает игнорировать удары ВСУ по гражданской инфраструктуре.В ответ на атаки украинских боевиков российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА для поражения исключительно военных объектов и предприятий ВПК противника.

https://ria.ru/20250728/zapad-2031877009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, дональд трамп, шотландия, украина, сша, владимир путин, великобритания, кир стармер, вооруженные силы украины