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Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным - РИА Новости, 28.07.2025
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16:48 28.07.2025 (обновлено: 17:02 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/tramp-2031985317.html
Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным
Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным - РИА Новости, 28.07.2025
Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности проведения личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что больше не проявляет... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:48:00+03:00
2025-07-28T17:02:00+03:00
дональд трамп
украина
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности проведения личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что больше не проявляет интереса к переговорам по урегулированию конфликта на Украине."Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры - а потом на следующую ночь умирают люди", - сказал Трамп журналистам в ходе визита в Шотландию.Хозяин Белого дома добавил, что не ожидал развития ситуации по Украине таким образом и рассчитывал достичь соглашения, хотя не исключает, что это всё ещё возможно."Возможно, это все еще произойдет", - допустил Трамп.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президент США получает неполную информацию о ходе украинского конфликта, данные просеивают "через сито", Москва постарается эту ситуацию исправить. Он также отметил, что европейские страны предпочитают игнорировать сознательные удары по гражданской инфраструктуре России со стороны Украины.
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дональд трамп, украина, россия, сша, владимир путин
Дональд Трамп, Украина, Россия, США, Владимир Путин
Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным

Трамп заявил о незаинтересованности в переговорах с Россией по Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности проведения личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что больше не проявляет интереса к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.
"Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры - а потом на следующую ночь умирают люди", - сказал Трамп журналистам в ходе визита в Шотландию.
Хозяин Белого дома добавил, что не ожидал развития ситуации по Украине таким образом и рассчитывал достичь соглашения, хотя не исключает, что это всё ещё возможно.
"Возможно, это все еще произойдет", - допустил Трамп.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президент США получает неполную информацию о ходе украинского конфликта, данные просеивают "через сито", Москва постарается эту ситуацию исправить. Он также отметил, что европейские страны предпочитают игнорировать сознательные удары по гражданской инфраструктуре России со стороны Украины.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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