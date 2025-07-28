https://ria.ru/20250728/tramp-2031985317.html
Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным
Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным - РИА Новости, 28.07.2025
Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности проведения личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что больше не проявляет... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:48:00+03:00
2025-07-28T16:48:00+03:00
2025-07-28T17:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности проведения личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что больше не проявляет интереса к переговорам по урегулированию конфликта на Украине."Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры - а потом на следующую ночь умирают люди", - сказал Трамп журналистам в ходе визита в Шотландию.Хозяин Белого дома добавил, что не ожидал развития ситуации по Украине таким образом и рассчитывал достичь соглашения, хотя не исключает, что это всё ещё возможно."Возможно, это все еще произойдет", - допустил Трамп.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президент США получает неполную информацию о ходе украинского конфликта, данные просеивают "через сито", Москва постарается эту ситуацию исправить. Он также отметил, что европейские страны предпочитают игнорировать сознательные удары по гражданской инфраструктуре России со стороны Украины.
https://ria.ru/20250728/tramp-2031983874.html
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дональд трамп, украина, россия, сша, владимир путин
Дональд Трамп, Украина, Россия, США, Владимир Путин
Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным
Трамп заявил о незаинтересованности в переговорах с Россией по Украине