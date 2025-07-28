https://ria.ru/20250728/tramp-2031985317.html

Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным

Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным - РИА Новости, 28.07.2025

Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности проведения личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что больше не проявляет... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:48:00+03:00

2025-07-28T16:48:00+03:00

2025-07-28T17:02:00+03:00

дональд трамп

украина

россия

сша

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031497432_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_9ae2729c71ecd0c1eebf9f5c3289b0d8.jpg

ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности проведения личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что больше не проявляет интереса к переговорам по урегулированию конфликта на Украине."Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры - а потом на следующую ночь умирают люди", - сказал Трамп журналистам в ходе визита в Шотландию.Хозяин Белого дома добавил, что не ожидал развития ситуации по Украине таким образом и рассчитывал достичь соглашения, хотя не исключает, что это всё ещё возможно."Возможно, это все еще произойдет", - допустил Трамп.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президент США получает неполную информацию о ходе украинского конфликта, данные просеивают "через сито", Москва постарается эту ситуацию исправить. Он также отметил, что европейские страны предпочитают игнорировать сознательные удары по гражданской инфраструктуре России со стороны Украины.

https://ria.ru/20250728/tramp-2031983874.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, украина, россия, сша, владимир путин