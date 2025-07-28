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Трамп заявил, что не исключает заключения соглашения с Россией - РИА Новости, 28.07.2025
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16:41 28.07.2025 (обновлено: 17:14 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/tramp-2031982391.html
Трамп заявил, что не исключает заключения соглашения с Россией
Трамп заявил, что не исключает заключения соглашения с Россией - РИА Новости, 28.07.2025
Трамп заявил, что не исключает заключения соглашения с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему не исключает возможности достижения с Россией по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:41:00+03:00
2025-07-28T17:14:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему не исключает возможности достижения с Россией по урегулированию конфликта на Украине.Хозяин Белого дома заявил, что больше не проявляет интереса к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, хотя не исключает, что достижение соглашения всё ещё возможно."Возможно, это все еще произойдет", - допустил Трамп.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президент США получает неполную информацию о ходе украинского конфликта, данные просеивают "через сито", Москва постарается эту ситуацию исправить. Он также отметил, что европейские страны предпочитают игнорировать сознательные удары по гражданской инфраструктуре России со стороны Украины.
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в мире, россия, украина, дональд трамп, сергей лавров, сша
В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Сергей Лавров, США
Трамп заявил, что не исключает заключения соглашения с Россией

Трамп заявил, что не исключает заключения соглашения с Россией по Украине

© Getty Images / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему не исключает возможности достижения с Россией по урегулированию конфликта на Украине.
Хозяин Белого дома заявил, что больше не проявляет интереса к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, хотя не исключает, что достижение соглашения всё ещё возможно.
"Возможно, это все еще произойдет", - допустил Трамп.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президент США получает неполную информацию о ходе украинского конфликта, данные просеивают "через сито", Москва постарается эту ситуацию исправить. Он также отметил, что европейские страны предпочитают игнорировать сознательные удары по гражданской инфраструктуре России со стороны Украины.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Трамп в ближайшее время объявит о новом сроке для перемирия на Украине
Вчера, 16:36
 
В миреРоссияУкраинаДональд ТрампСергей ЛавровСША
 
 
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