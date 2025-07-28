https://ria.ru/20250728/tramp-2031982391.html
Трамп заявил, что не исключает заключения соглашения с Россией
Трамп заявил, что не исключает заключения соглашения с Россией - РИА Новости, 28.07.2025
Трамп заявил, что не исключает заключения соглашения с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему не исключает возможности достижения с Россией по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:41:00+03:00
2025-07-28T16:41:00+03:00
2025-07-28T17:14:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему не исключает возможности достижения с Россией по урегулированию конфликта на Украине.Хозяин Белого дома заявил, что больше не проявляет интереса к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, хотя не исключает, что достижение соглашения всё ещё возможно."Возможно, это все еще произойдет", - допустил Трамп.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президент США получает неполную информацию о ходе украинского конфликта, данные просеивают "через сито", Москва постарается эту ситуацию исправить. Он также отметил, что европейские страны предпочитают игнорировать сознательные удары по гражданской инфраструктуре России со стороны Украины.
https://ria.ru/20250728/tramp-2031981548.html
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в мире, россия, украина, дональд трамп, сергей лавров, сша
В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Сергей Лавров, США
Трамп заявил, что не исключает заключения соглашения с Россией
Трамп заявил, что не исключает заключения соглашения с Россией по Украине