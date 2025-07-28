https://ria.ru/20250728/tramp-2031974034.html

Трамп заявил о готовности вновь атаковать ядерные объекты Ирана

Трамп заявил о готовности вновь атаковать ядерные объекты Ирана - РИА Новости, 28.07.2025

Трамп заявил о готовности вновь атаковать ядерные объекты Ирана

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о готовности вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана в случае, если Иран продолжит работать над своим... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:14:00+03:00

2025-07-28T16:14:00+03:00

2025-07-28T16:35:00+03:00

в мире

иран

сша

израиль

маджид тахт-раванчи

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о готовности вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана в случае, если Иран продолжит работать над своим ядерным потенциалом.Согласно заместителю главы МИД Ирана Маджиду Тахт-Раванчи, иранская сторона в ходе переговоров в пятницу с представителями "евротройки" (Великобритания, Франция, Германия) заявила им о своем праве продолжать обогащение урана только на территории исламской республики."Мы уничтожили их ядерный потенциал. Они могут начать всё сначала. Если они это сделают, мы уничтожим его быстрее, чем вы успеете помахать пальцем. Нам придется это сделать. Мы сделаем это с радостью, открыто и с радостью. Иран посылает плохие сигналы. Я вам скажу, для страны, которая только что была уничтожена, они посылают очень плохие сигналы, очень отвратительные сигналы, и им не следует этого делать", - заявил Трамп на пресс-конференции в Шотландии.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250728/tramp-2031966603.html

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в мире, иран, сша, израиль, маджид тахт-раванчи, дональд трамп