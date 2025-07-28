https://ria.ru/20250728/tramp-2031972814.html
Трамп сокращает срок для достижения перемирия на Украине
Трамп сокращает срок для достижения перемирия на Украине - РИА Новости, 28.07.2025
Трамп сокращает срок для достижения перемирия на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок достижения перемирия на Украине до 10-12 дней. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:10:00+03:00
2025-07-28T16:10:00+03:00
2025-07-28T17:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок достижения перемирия на Украине до 10-12 дней."Я собираюсь установить новый срок: примерно десять или 12 суток с сегодняшнего дня. Нет причин ждать. Я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса", — сообщил он по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.По словам Трампа, он не раз обсуждал тему перемирия на Украине с Владимиром Путиным. "Мы думали, что все урегулировали, но затем (Россия. — Прим. ред.) начинала запускать ракеты по какому-нибудь городу вроде Киева", — сказал глава Белого дома.При этом президент США признался, что любит российский народ, не хотел бы прибегать к санкциям против Москвы и видит потенциал для масштабной торговли с ней, особенно по редкоземельным металлам. Он также заявил, что по-прежнему не исключает возможности достижения мирного соглашения по Украине.Ультиматум ТрампаЧетырнадцатого июля Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом. В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим американский лидер заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия на Украину. При этом расходы лягут на Европу, а поставки будут включать не только ракеты, но и батареи Patriot.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал все эти заявления весьма серьезными и отметил, что Москве нужно время для анализа. По его словам, Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, дональд трамп, сша, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз, россия, кир стармер, москва
Украина, В мире, Дональд Трамп, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евросоюз, Россия, Кир Стармер, Москва
Трамп сокращает срок для достижения перемирия на Украине
Трамп сокращает срок для достижения перемирия на Украине до 10-12 дней
ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок достижения перемирия на Украине до 10-12 дней.
"Я собираюсь установить новый срок: примерно десять или 12 суток с сегодняшнего дня. Нет причин ждать. Я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса", — сообщил он по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.
По словам Трампа, он не раз обсуждал тему перемирия на Украине с Владимиром Путиным.
"Мы думали, что все урегулировали, но затем (Россия. — Прим. ред.) начинала запускать ракеты по какому-нибудь городу вроде Киева", — сказал глава Белого дома.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Трамп получает неполную информацию о ходе украинского конфликта, а предоставляемые ему данные просеивают "через сито".
При этом президент США признался, что любит российский народ, не хотел бы прибегать к санкциям против Москвы и видит потенциал для масштабной торговли с ней, особенно по редкоземельным металлам. Он также заявил, что по-прежнему не исключает возможности достижения мирного соглашения по Украине.
Четырнадцатого июля Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом. В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим американский лидер заявил, что Штаты и ЕС
достигли договоренности об отправке американского оружия на Украину. При этом расходы лягут на Европу, а поставки будут включать не только ракеты, но и батареи Patriot.
Представитель Кремля Дмитрий Песков
назвал все эти заявления весьма серьезными и отметил, что Москве нужно время для анализа. По его словам, Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.