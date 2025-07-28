https://ria.ru/20250728/tramp-2031972814.html

Трамп сокращает срок для достижения перемирия на Украине

Трамп сокращает срок для достижения перемирия на Украине - РИА Новости, 28.07.2025

Трамп сокращает срок для достижения перемирия на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок достижения перемирия на Украине до 10-12 дней. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:10:00+03:00

2025-07-28T16:10:00+03:00

2025-07-28T17:20:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок достижения перемирия на Украине до 10-12 дней."Я собираюсь установить новый срок: примерно десять или 12 суток с сегодняшнего дня. Нет причин ждать. Я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса", — сообщил он по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.По словам Трампа, он не раз обсуждал тему перемирия на Украине с Владимиром Путиным. "Мы думали, что все урегулировали, но затем (Россия. — Прим. ред.) начинала запускать ракеты по какому-нибудь городу вроде Киева", — сказал глава Белого дома.При этом президент США признался, что любит российский народ, не хотел бы прибегать к санкциям против Москвы и видит потенциал для масштабной торговли с ней, особенно по редкоземельным металлам. Он также заявил, что по-прежнему не исключает возможности достижения мирного соглашения по Украине.Ультиматум ТрампаЧетырнадцатого июля Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом. В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим американский лидер заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия на Украину. При этом расходы лягут на Европу, а поставки будут включать не только ракеты, но и батареи Patriot.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал все эти заявления весьма серьезными и отметил, что Москве нужно время для анализа. По его словам, Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.

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https://ria.ru/20250725/putin-2031318509.html

https://ria.ru/20250721/ultimatum-2030283119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире, дональд трамп, сша, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз, россия, кир стармер, москва