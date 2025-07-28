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Трамп заявил об отсутствии прогресса в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 28.07.2025
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16:08 28.07.2025 (обновлено: 16:34 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/tramp-2031972306.html
Трамп заявил об отсутствии прогресса в урегулировании конфликта на Украине
Трамп заявил об отсутствии прогресса в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 28.07.2025
Трамп заявил об отсутствии прогресса в урегулировании конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о решении сократить срок достижения перемирия на Украине до 10-12 дней из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта. РИА Новости, 28.07.2025
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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о решении сократить срок достижения перемирия на Украине до 10-12 дней из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта."Я собираюсь установить новый срок — примерно десять или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причин ждать. Я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса", — сказал он по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.
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украина, в мире, сша, дональд трамп, россия
Украина, В мире, США, Дональд Трамп, Россия
Трамп заявил об отсутствии прогресса в урегулировании конфликта на Украине

Трамп не наблюдает прогресса в решении украинского конфликта

© Getty Images / Christopher FurlongДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Getty Images / Christopher Furlong
Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о решении сократить срок достижения перемирия на Украине до 10-12 дней из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта.
"Я собираюсь установить новый срок — примерно десять или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причин ждать. Я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса", — сказал он по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии. 28 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Трамп допустил введение вторичных санкций против России
Вчера, 16:27
 
УкраинаВ миреСШАДональд ТрампРоссия
 
 
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