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Трамп заявил об отсутствии прогресса в урегулировании конфликта на Украине

Трамп заявил об отсутствии прогресса в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 28.07.2025

Трамп заявил об отсутствии прогресса в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о решении сократить срок достижения перемирия на Украине до 10-12 дней из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:08:00+03:00

2025-07-28T16:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о решении сократить срок достижения перемирия на Украине до 10-12 дней из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта."Я собираюсь установить новый срок — примерно десять или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причин ждать. Я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса", — сказал он по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

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украина, в мире, сша, дональд трамп, россия