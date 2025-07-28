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Трамп заявил об отсутствии прогресса в урегулировании конфликта на Украине
Трамп заявил об отсутствии прогресса в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 28.07.2025
Трамп заявил об отсутствии прогресса в урегулировании конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о решении сократить срок достижения перемирия на Украине до 10-12 дней из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:08:00+03:00
2025-07-28T16:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о решении сократить срок достижения перемирия на Украине до 10-12 дней из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта."Я собираюсь установить новый срок — примерно десять или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причин ждать. Я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса", — сказал он по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.
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Трамп заявил об отсутствии прогресса в урегулировании конфликта на Украине
Трамп не наблюдает прогресса в решении украинского конфликта