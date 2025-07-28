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Трамп предупредил о последствиях нелегальной миграции в Европе - РИА Новости, 28.07.2025
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15:06 28.07.2025 (обновлено: 15:09 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/tramp-2031954344.html
Трамп предупредил о последствиях нелегальной миграции в Европе
Трамп предупредил о последствиях нелегальной миграции в Европе - РИА Новости, 28.07.2025
Трамп предупредил о последствиях нелегальной миграции в Европе
РИА Новости РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:06:00+03:00
2025-07-28T15:09:00+03:00
в мире
европа
дональд трамп
миграция
сша
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РИА НовостиТЕРНБЕРРИ, 28 июл - РИА Новости. Европа не будет прежней, если не положит конец нелегальной иммиграции, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии."Европа сильно отличается от той, что была 5, 10 лет назад, и (европейцам - ред.) нужно взяться за дело. Иначе прежней Европы уже не будет... Нельзя пускать сюда нелегальных иммигрантов", - заявил американский лидер.В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс депортации миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.В пятницу Трамп прибыл с частным пятидневным визитом в Шотландию 25 июля. Это первый его визит в Великобританию после инаугурации. Американский президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. С 17 по 19 сентября американский лидер планирует совершить государственный визит в Великобританию.
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в мире, европа, дональд трамп, миграция, сша, великобритания, кир стармер
В мире, Европа, Дональд Трамп, Миграция, США, Великобритания, Кир Стармер
Трамп предупредил о последствиях нелегальной миграции в Европе

Трамп: от Европы ничего не останется, если не остановить нелегальную миграцию

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез | Перейти в медиабанкМигранты, пересекшие Гибралтарский пролив, в испанском порту Альхесирас
Мигранты, пересекшие Гибралтарский пролив, в испанском порту Альхесирас - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в медиабанк
Мигранты, пересекшие Гибралтарский пролив, в испанском порту Альхесирас. Архивное фото
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РИА Новости
ТЕРНБЕРРИ, 28 июл - РИА Новости. Европа не будет прежней, если не положит конец нелегальной иммиграции, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии.
«
"Европа сильно отличается от той, что была 5, 10 лет назад, и (европейцам - ред.) нужно взяться за дело. Иначе прежней Европы уже не будет... Нельзя пускать сюда нелегальных иммигрантов", - заявил американский лидер.
В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс депортации миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
В пятницу Трамп прибыл с частным пятидневным визитом в Шотландию 25 июля. Это первый его визит в Великобританию после инаугурации. Американский президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. С 17 по 19 сентября американский лидер планирует совершить государственный визит в Великобританию.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В ООН заявили о росте миграции в Европу
Вчера, 11:34
 
В миреЕвропаДональд ТрампМиграцияСШАВеликобританияКир Стармер
 
 
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