Трамп предупредил о последствиях нелегальной миграции в Европе
Трамп: от Европы ничего не останется, если не остановить нелегальную миграцию
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез | Перейти в медиабанкМигранты, пересекшие Гибралтарский пролив, в испанском порту Альхесирас
Мигранты, пересекшие Гибралтарский пролив, в испанском порту Альхесирас. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИА Новости
ТЕРНБЕРРИ, 28 июл - РИА Новости. Европа не будет прежней, если не положит конец нелегальной иммиграции, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии.
«
"Европа сильно отличается от той, что была 5, 10 лет назад, и (европейцам - ред.) нужно взяться за дело. Иначе прежней Европы уже не будет... Нельзя пускать сюда нелегальных иммигрантов", - заявил американский лидер.
В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс депортации миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
В пятницу Трамп прибыл с частным пятидневным визитом в Шотландию 25 июля. Это первый его визит в Великобританию после инаугурации. Американский президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. С 17 по 19 сентября американский лидер планирует совершить государственный визит в Великобританию.
В ООН заявили о росте миграции в Европу
Вчера, 11:34