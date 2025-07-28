https://ria.ru/20250728/tramp-2031954344.html

Трамп предупредил о последствиях нелегальной миграции в Европе

Трамп предупредил о последствиях нелегальной миграции в Европе - РИА Новости, 28.07.2025

Трамп предупредил о последствиях нелегальной миграции в Европе

РИА Новости РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:06:00+03:00

2025-07-28T15:06:00+03:00

2025-07-28T15:09:00+03:00

в мире

европа

дональд трамп

миграция

сша

великобритания

кир стармер

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РИА НовостиТЕРНБЕРРИ, 28 июл - РИА Новости. Европа не будет прежней, если не положит конец нелегальной иммиграции, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии."Европа сильно отличается от той, что была 5, 10 лет назад, и (европейцам - ред.) нужно взяться за дело. Иначе прежней Европы уже не будет... Нельзя пускать сюда нелегальных иммигрантов", - заявил американский лидер.В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс депортации миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.В пятницу Трамп прибыл с частным пятидневным визитом в Шотландию 25 июля. Это первый его визит в Великобританию после инаугурации. Американский президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. С 17 по 19 сентября американский лидер планирует совершить государственный визит в Великобританию.

https://ria.ru/20250728/oon-2031866713.html

европа

сша

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, европа, дональд трамп, миграция, сша, великобритания, кир стармер