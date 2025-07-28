https://ria.ru/20250728/tramp-2031952318.html

Ас-Сиси обратился к Трампу с особым призывом

Ас-Сиси обратился к Трампу с особым призывом - РИА Новости, 28.07.2025

Ас-Сиси обратился к Трампу с особым призывом

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал своего американского коллегу Дональда Трампа приложить все усилия для прекращения войны в секторе Газа и ввоза... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:02:00+03:00

2025-07-28T15:02:00+03:00

2025-07-28T15:02:00+03:00

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КАИР, 28 июл - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал своего американского коллегу Дональда Трампа приложить все усилия для прекращения войны в секторе Газа и ввоза гуманитарной помощи в палестинский полуэксклав. "Чтобы помощь въезжала, необходима координация. Необходимо, чтобы другая сторона (Израиль - ред.), которая находится с палестинской стороны КПП "Рафах", открыла ее", - сказал ас-Сиси в ходе обращения, которое транслировали египетские телеканалы. Он подчеркнул, что Египет "прикладывает самые большие усилия для прекращения войны, ввоза помощи и завершения этого кризиса". "Обращаюсь с особым призывом к президенту Трампу: приложите все усилия для прекращения войны и ввоза помощи", - сказал египетский лидер. Ранее губернатор граничащей с палестинским полуэксклавом египетской провинции Северный Синай Халед Мугавер заявил РИА Новости, что большое число грузовиков с гуманитарной помощью въехало в четверг в сектор Газа. Он отметил, что это стало возможным в результате политических усилий египетской стороны. В последующие дни в Газу также въезжали грузовики с помощью. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.

https://ria.ru/20250727/ssha-2031792672.html

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египет

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в мире, израиль, египет, северный синай (мухафаза), абдель фаттах ас-сиси, дональд трамп, раф, хамас