https://ria.ru/20250728/tramp-2031951714.html

Трамп пригрозил ужесточить условия ультиматума по Украине

Трамп пригрозил ужесточить условия ультиматума по Украине - РИА Новости, 28.07.2025

Трамп пригрозил ужесточить условия ультиматума по Украине

Президент США Дональд Трамп намерен сократить отведенное время на достижение перемирия на Украине. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:00:00+03:00

2025-07-28T15:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен сократить отведенное время на достижение перемирия на Украине."Я собираюсь сократить эти 50 дней до меньшего числа, потому что, думаю, уже знаю ответ и то, что произойдет", — сказал он журналистам в Шотландии в преддверии встречи с премьер-министром Великобритании Стармером.Ультиматум ТрампаЧетырнадцатого июля президент США поставил Москве ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Предстоящие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, Москве нужно время для анализа. По его словам, Владимир Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.

https://ria.ru/20250725/putin-2031318509.html

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в мире, украина, евросоюз, дональд трамп, киев, сша