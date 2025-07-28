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Трамп пригрозил ужесточить условия ультиматума по Украине - РИА Новости, 28.07.2025
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15:00 28.07.2025 (обновлено: 17:19 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/tramp-2031951714.html
Трамп пригрозил ужесточить условия ультиматума по Украине
Трамп пригрозил ужесточить условия ультиматума по Украине - РИА Новости, 28.07.2025
Трамп пригрозил ужесточить условия ультиматума по Украине
Президент США Дональд Трамп намерен сократить отведенное время на достижение перемирия на Украине. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:00:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен сократить отведенное время на достижение перемирия на Украине."Я собираюсь сократить эти 50 дней до меньшего числа, потому что, думаю, уже знаю ответ и то, что произойдет", — сказал он журналистам в Шотландии в преддверии встречи с премьер-министром Великобритании Стармером.Ультиматум ТрампаЧетырнадцатого июля президент США поставил Москве ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Предстоящие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, Москве нужно время для анализа. По его словам, Владимир Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.
https://ria.ru/20250725/putin-2031318509.html
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в мире, украина, евросоюз, дональд трамп, киев, сша
В мире, Украина, Евросоюз, Дональд Трамп, Киев, США
Трамп пригрозил ужесточить условия ультиматума по Украине

Трамп хочет сократить отведенные на достижение мира на Украине 50 дней

© Getty Images / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трамп перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry
Президент США Дональд Трамп перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Getty Images / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry
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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен сократить отведенное время на достижение перемирия на Украине.
"Я собираюсь сократить эти 50 дней до меньшего числа, потому что, думаю, уже знаю ответ и то, что произойдет", — сказал он журналистам в Шотландии в преддверии встречи с премьер-министром Великобритании Стармером.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
"Можно опасаться". СМИ раскрыли, чем обернется ультиматум Трампа для Путина
25 июля, 08:48

Ультиматум Трампа

Четырнадцатого июля президент США поставил Москве ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Предстоящие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, Москве нужно время для анализа. По его словам, Владимир Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В США сделали новое заявление о плане Трампа по Украине
27 июля, 15:53
 
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