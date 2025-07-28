Трамп пригрозил ужесточить условия ультиматума по Украине
Трамп хочет сократить отведенные на достижение мира на Украине 50 дней
© Getty Images / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трамп перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry
© Getty Images / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry
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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен сократить отведенное время на достижение перемирия на Украине.
"Я собираюсь сократить эти 50 дней до меньшего числа, потому что, думаю, уже знаю ответ и то, что произойдет", — сказал он журналистам в Шотландии в преддверии встречи с премьер-министром Великобритании Стармером.
Ультиматум Трампа
Четырнадцатого июля президент США поставил Москве ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Предстоящие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, Москве нужно время для анализа. По его словам, Владимир Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.
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