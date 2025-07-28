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"По WhatsApp". СМИ раскрыли, чем Трамп удивил мировых лидеров - РИА Новости, 28.07.2025
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12:18 28.07.2025 (обновлено: 12:22 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/tramp-2031887939.html
"По WhatsApp". СМИ раскрыли, чем Трамп удивил мировых лидеров
"По WhatsApp". СМИ раскрыли, чем Трамп удивил мировых лидеров - РИА Новости, 28.07.2025
"По WhatsApp". СМИ раскрыли, чем Трамп удивил мировых лидеров
Дональд Трамп удивил мировых лидеров, дав им свой личный номер телефона для связи и призвав их просто звонить ему, пишет издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:18:00+03:00
2025-07-28T12:22:00+03:00
дональд трамп
кир стармер
владимир зеленский
саудовская аравия
франция
великобритания
в мире
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Дональд Трамп удивил мировых лидеров, дав им свой личный номер телефона для связи и призвав их просто звонить ему, пишет издание Politico со ссылкой на источники."Склонность Трампа к частым, зачастую неформальным дружеским беседам стала неотъемлемой частью его личности. &lt;...&gt; Например, в начале марта Стармер (Премьер-министр Великобритании. — Прим. ред.) написал Трампу по WhatsApp, чтобы восстановить его отношения с Владимиром Зеленским", — говорится в материале.Отмечается, что в число лидеров, у которых есть столь тесная коммуникация с главой Белого дома, также входят президент Франции Эммануэль Макрон, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.Поначалу предложение Трампа могло смутить некоторых из них — теперь же главы государств, желающие сохранить расположение американского президента, регулярно звонят ему и пишут сообщения, рассказал источник.
https://ria.ru/20250728/zelenskiy-2031837245.html
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дональд трамп, кир стармер, владимир зеленский, саудовская аравия, франция, великобритания, в мире
Дональд Трамп, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Саудовская Аравия, Франция, Великобритания, В мире
"По WhatsApp". СМИ раскрыли, чем Трамп удивил мировых лидеров

Politico: Трамп удивил мировых лидеров, дав им свой личный номер телефона

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Дональд Трамп удивил мировых лидеров, дав им свой личный номер телефона для связи и призвав их просто звонить ему, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
"Склонность Трампа к частым, зачастую неформальным дружеским беседам стала неотъемлемой частью его личности. <...> Например, в начале марта Стармер (Премьер-министр Великобритании. — Прим. ред.) написал Трампу по WhatsApp, чтобы восстановить его отношения с Владимиром Зеленским", — говорится в материале.
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Отмечается, что в число лидеров, у которых есть столь тесная коммуникация с главой Белого дома, также входят президент Франции Эммануэль Макрон, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Поначалу предложение Трампа могло смутить некоторых из них — теперь же главы государств, желающие сохранить расположение американского президента, регулярно звонят ему и пишут сообщения, рассказал источник.
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Дональд ТрампКир СтармерВладимир ЗеленскийСаудовская АравияФранцияВеликобританияВ мире
 
 
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