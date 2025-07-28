https://ria.ru/20250728/tramp-2031887939.html

"По WhatsApp". СМИ раскрыли, чем Трамп удивил мировых лидеров

"По WhatsApp". СМИ раскрыли, чем Трамп удивил мировых лидеров - РИА Новости, 28.07.2025

"По WhatsApp". СМИ раскрыли, чем Трамп удивил мировых лидеров

Дональд Трамп удивил мировых лидеров, дав им свой личный номер телефона для связи и призвав их просто звонить ему, пишет издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:18:00+03:00

2025-07-28T12:18:00+03:00

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дональд трамп

кир стармер

владимир зеленский

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франция

великобритания

в мире

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Дональд Трамп удивил мировых лидеров, дав им свой личный номер телефона для связи и призвав их просто звонить ему, пишет издание Politico со ссылкой на источники."Склонность Трампа к частым, зачастую неформальным дружеским беседам стала неотъемлемой частью его личности. <...> Например, в начале марта Стармер (Премьер-министр Великобритании. — Прим. ред.) написал Трампу по WhatsApp, чтобы восстановить его отношения с Владимиром Зеленским", — говорится в материале.Отмечается, что в число лидеров, у которых есть столь тесная коммуникация с главой Белого дома, также входят президент Франции Эммануэль Макрон, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.Поначалу предложение Трампа могло смутить некоторых из них — теперь же главы государств, желающие сохранить расположение американского президента, регулярно звонят ему и пишут сообщения, рассказал источник.

https://ria.ru/20250728/zelenskiy-2031837245.html

https://ria.ru/20250728/ukraina-2031866929.html

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дональд трамп, кир стармер, владимир зеленский, саудовская аравия, франция, великобритания, в мире