https://ria.ru/20250728/tramp-2031828645.html

СМИ: в Британии пассажир чуть не взорвал самолет из-за Трампа

СМИ: в Британии пассажир чуть не взорвал самолет из-за Трампа - РИА Новости, 28.07.2025

СМИ: в Британии пассажир чуть не взорвал самолет из-за Трампа

Самолет британской авиакомпании EasyJet был вынужден совершить посадку в шотландском городе Глазго из-за 41-летнего пассажира, угрожавшего взорвать бомбу ради... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T07:24:00+03:00

2025-07-28T07:24:00+03:00

2025-07-28T07:32:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Самолет британской авиакомпании EasyJet был вынужден совершить посадку в шотландском городе Глазго из-за 41-летнего пассажира, угрожавшего взорвать бомбу ради "сообщения" президенту США Дональду Трампу, пишет британский таблоид The Sun.По данным издания, пассажир был недоволен политикой американского лидера и намеревался отправить ему некое "сообщение"."Я хотел отправить сообщение Трампу... он в Шотландии", — приводятся в материале его слова.По словам свидетеля, нарушитель громко объявил о своих намерениях и пригрозил наличием бомбы, пытаясь запугать пассажиров рейса и экипаж.Агрессивные действия, направленные против стюардесс, вызвали негодование среди пассажиров и помогли преодолеть панику, после чего трое мужчин скрутили буйного пассажира и дождались полиции, чтобы передать его в руки закона, пояснил очевидец."Рейс EZY609 из Лутона в Глазго сегодня утром был встречен полицией по прибытии в Глазго, где они поднялись на борт самолета и вывели пассажира из-за его поведения на борту", — заявил официальный представитель авиакомпании.Пострадавших во время инцидента на борту не было. Полиция начала расследование.В прошлую пятницу Трамп прибыл с частным пятидневным визитом в Шотландию. Это первый его визит в Великобританию после инаугурации. Американский президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий.

https://ria.ru/20250726/protesty-2031628892.html

https://ria.ru/20250725/poshliny-2031330804.html

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в мире, глазго, сша, шотландия, дональд трамп, easyjet