СМИ: в Британии пассажир чуть не взорвал самолет из-за Трампа
The Sun: недовольный политикой Трампа пассажир угрожал взорвать самолет
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп с частным визитом в Шотландии
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп с частным визитом в Шотландии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Самолет британской авиакомпании EasyJet был вынужден совершить посадку в шотландском городе Глазго из-за 41-летнего пассажира, угрожавшего взорвать бомбу ради "сообщения" президенту США Дональду Трампу, пишет британский таблоид The Sun.
По данным издания, пассажир был недоволен политикой американского лидера и намеревался отправить ему некое "сообщение".
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"Я хотел отправить сообщение Трампу... он в Шотландии", — приводятся в материале его слова.
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По словам свидетеля, нарушитель громко объявил о своих намерениях и пригрозил наличием бомбы, пытаясь запугать пассажиров рейса и экипаж.
Агрессивные действия, направленные против стюардесс, вызвали негодование среди пассажиров и помогли преодолеть панику, после чего трое мужчин скрутили буйного пассажира и дождались полиции, чтобы передать его в руки закона, пояснил очевидец.
"Рейс EZY609 из Лутона в Глазго сегодня утром был встречен полицией по прибытии в Глазго, где они поднялись на борт самолета и вывели пассажира из-за его поведения на борту", — заявил официальный представитель авиакомпании.
Пострадавших во время инцидента на борту не было. Полиция начала расследование.
В прошлую пятницу Трамп прибыл с частным пятидневным визитом в Шотландию. Это первый его визит в Великобританию после инаугурации. Американский президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий.