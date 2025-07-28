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СМИ: в Британии пассажир чуть не взорвал самолет из-за Трампа - РИА Новости, 28.07.2025
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07:24 28.07.2025 (обновлено: 07:32 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/tramp-2031828645.html
СМИ: в Британии пассажир чуть не взорвал самолет из-за Трампа
СМИ: в Британии пассажир чуть не взорвал самолет из-за Трампа - РИА Новости, 28.07.2025
СМИ: в Британии пассажир чуть не взорвал самолет из-за Трампа
Самолет британской авиакомпании EasyJet был вынужден совершить посадку в шотландском городе Глазго из-за 41-летнего пассажира, угрожавшего взорвать бомбу ради... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T07:24:00+03:00
2025-07-28T07:32:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Самолет британской авиакомпании EasyJet был вынужден совершить посадку в шотландском городе Глазго из-за 41-летнего пассажира, угрожавшего взорвать бомбу ради "сообщения" президенту США Дональду Трампу, пишет британский таблоид The Sun.По данным издания, пассажир был недоволен политикой американского лидера и намеревался отправить ему некое "сообщение".&quot;Я хотел отправить сообщение Трампу... он в Шотландии&quot;, — приводятся в материале его слова.По словам свидетеля, нарушитель громко объявил о своих намерениях и пригрозил наличием бомбы, пытаясь запугать пассажиров рейса и экипаж.Агрессивные действия, направленные против стюардесс, вызвали негодование среди пассажиров и помогли преодолеть панику, после чего трое мужчин скрутили буйного пассажира и дождались полиции, чтобы передать его в руки закона, пояснил очевидец."Рейс EZY609 из Лутона в Глазго сегодня утром был встречен полицией по прибытии в Глазго, где они поднялись на борт самолета и вывели пассажира из-за его поведения на борту", — заявил официальный представитель авиакомпании.Пострадавших во время инцидента на борту не было. Полиция начала расследование.В прошлую пятницу Трамп прибыл с частным пятидневным визитом в Шотландию. Это первый его визит в Великобританию после инаугурации. Американский президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий.
https://ria.ru/20250726/protesty-2031628892.html
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в мире, глазго, сша, шотландия, дональд трамп, easyjet
В мире, Глазго, США, Шотландия, Дональд Трамп, EasyJet
СМИ: в Британии пассажир чуть не взорвал самолет из-за Трампа

The Sun: недовольный политикой Трампа пассажир угрожал взорвать самолет

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп с частным визитом в Шотландии
Президент США Дональд Трамп с частным визитом в Шотландии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп с частным визитом в Шотландии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Самолет британской авиакомпании EasyJet был вынужден совершить посадку в шотландском городе Глазго из-за 41-летнего пассажира, угрожавшего взорвать бомбу ради "сообщения" президенту США Дональду Трампу, пишет британский таблоид The Sun.
По данным издания, пассажир был недоволен политикой американского лидера и намеревался отправить ему некое "сообщение".
«

"Я хотел отправить сообщение Трампу... он в Шотландии", — приводятся в материале его слова.

Участники акции протеста против Дональда Трампа в Эдинбурге - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
В Шотландии протестуют против визита Трампа
26 июля, 16:36
По словам свидетеля, нарушитель громко объявил о своих намерениях и пригрозил наличием бомбы, пытаясь запугать пассажиров рейса и экипаж.
Агрессивные действия, направленные против стюардесс, вызвали негодование среди пассажиров и помогли преодолеть панику, после чего трое мужчин скрутили буйного пассажира и дождались полиции, чтобы передать его в руки закона, пояснил очевидец.
"Рейс EZY609 из Лутона в Глазго сегодня утром был встречен полицией по прибытии в Глазго, где они поднялись на борт самолета и вывели пассажира из-за его поведения на борту", — заявил официальный представитель авиакомпании.
Пострадавших во время инцидента на борту не было. Полиция начала расследование.
В прошлую пятницу Трамп прибыл с частным пятидневным визитом в Шотландию. Это первый его визит в Великобританию после инаугурации. Американский президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий.
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В миреГлазгоСШАШотландияДональд ТрампEasyJet
 
 
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