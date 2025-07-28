https://ria.ru/20250728/tolk-2031890916.html

Лавров оценил итоги телефонных переговоров Путина и Макрона

Лавров оценил итоги телефонных переговоров Путина и Макрона - РИА Новости, 28.07.2025

Лавров оценил итоги телефонных переговоров Путина и Макрона

Толку от прямых телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона было мало, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:30:00+03:00

2025-07-28T12:30:00+03:00

2025-07-28T12:30:00+03:00

россия

франция

эммануэль макрон

сергей лавров

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749879185_0:0:2679:1507_1920x0_80_0_0_c5aac10eb1de89611a287668a202f7f6.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Толку от прямых телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона было мало, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры 1 июля. "Не хочу раскрывать секреты общения, но толку от этого разговора было, прямо скажем, мало. Хотя бы потому, что потом президент Макрон стал делать публичные заявления, что на Россию надо надавить, чтобы она согласилась немедленно на прекращение огня (на Украине) без всяких условий", - заявил Лавров, выступая перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" (мастерская управления "Сенеж"). Лавров напомнил, что Макрон говорит об этом уже давно, и когда он впервые пробросил этот тезис, его спросили, перестанет ли в таком случае Франция поставлять оружие на Украину. "Нет. Прекращение огня (по мнению Макрона - ред.) должно быть без всяких условий. Вот вам и все, вот и цель. Также, как минские договоренности были нужны, чтобы как-то встряхнуть нацистский режим (экс-президента) Порошенко, так и сейчас они хотят получить передышку", - заявил Лавров.

https://ria.ru/20250728/lavrov-2031889584.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, франция, эммануэль макрон, сергей лавров, владимир путин