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Лавров оценил итоги телефонных переговоров Путина и Макрона - РИА Новости, 28.07.2025
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12:30 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/tolk-2031890916.html
Лавров оценил итоги телефонных переговоров Путина и Макрона
Лавров оценил итоги телефонных переговоров Путина и Макрона - РИА Новости, 28.07.2025
Лавров оценил итоги телефонных переговоров Путина и Макрона
Толку от прямых телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона было мало, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:30:00+03:00
2025-07-28T12:30:00+03:00
россия
франция
эммануэль макрон
сергей лавров
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Толку от прямых телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона было мало, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры 1 июля. "Не хочу раскрывать секреты общения, но толку от этого разговора было, прямо скажем, мало. Хотя бы потому, что потом президент Макрон стал делать публичные заявления, что на Россию надо надавить, чтобы она согласилась немедленно на прекращение огня (на Украине) без всяких условий", - заявил Лавров, выступая перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" (мастерская управления "Сенеж"). Лавров напомнил, что Макрон говорит об этом уже давно, и когда он впервые пробросил этот тезис, его спросили, перестанет ли в таком случае Франция поставлять оружие на Украину. "Нет. Прекращение огня (по мнению Макрона - ред.) должно быть без всяких условий. Вот вам и все, вот и цель. Также, как минские договоренности были нужны, чтобы как-то встряхнуть нацистский режим (экс-президента) Порошенко, так и сейчас они хотят получить передышку", - заявил Лавров.
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031889584.html
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россия, франция, эммануэль макрон, сергей лавров, владимир путин
Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Владимир Путин
Лавров оценил итоги телефонных переговоров Путина и Макрона

Лавров: толку от телефонных переговоров Путина и Макрона было мало

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Толку от прямых телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона было мало, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры 1 июля.
"Не хочу раскрывать секреты общения, но толку от этого разговора было, прямо скажем, мало. Хотя бы потому, что потом президент Макрон стал делать публичные заявления, что на Россию надо надавить, чтобы она согласилась немедленно на прекращение огня (на Украине) без всяких условий", - заявил Лавров, выступая перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" (мастерская управления "Сенеж").
Лавров напомнил, что Макрон говорит об этом уже давно, и когда он впервые пробросил этот тезис, его спросили, перестанет ли в таком случае Франция поставлять оружие на Украину.
"Нет. Прекращение огня (по мнению Макрона - ред.) должно быть без всяких условий. Вот вам и все, вот и цель. Также, как минские договоренности были нужны, чтобы как-то встряхнуть нацистский режим (экс-президента) Порошенко, так и сейчас они хотят получить передышку", - заявил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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РоссияФранцияЭммануэль МакронСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
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