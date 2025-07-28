https://ria.ru/20250728/tok-2031840423.html

В Якутске восьмилетний мальчик погиб после удара током от провода ЛЭП

В Якутске восьмилетний мальчик погиб после удара током от провода ЛЭП - РИА Новости, 28.07.2025

В Якутске восьмилетний мальчик погиб после удара током от провода ЛЭП

Восьмилетний мальчик погиб в Якутске после удара током от оголенного провода ЛЭП, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК России по региону. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T09:27:00+03:00

2025-07-28T09:27:00+03:00

2025-07-28T09:27:00+03:00

происшествия

россия

якутск

евгений григорьев

якутскэнерго

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ЯКУТСК, 28 июл - РИА Новости. Восьмилетний мальчик погиб в Якутске после удара током от оголенного провода ЛЭП, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК России по региону. По версии следствия, 27 июля 8-летний мальчик возле дома №3 по улице Широких-Полянского "прикоснулся рукой к алюминиевому проводу, находящемуся под электрическим напряжением и свисающему с воздушной линии электропередачи". "В результате ребенок погиб на месте... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в релизе. Глава города Евгений Григорьев выразил соболезнования родным ребенка. "Распорядился оказать семье необходимую помощь в организации похорон... По предварительным данным, сеть электроснабжения принадлежит ЦРЭС ЦЭС ПАО "Якутскэнерго". Считаю необходимым максимально усилить меры по устранению рисков аварийных ситуаций и потенциальных угроз для людей силами собственников сетей, ЦРЭС ЦЭС ПАО "Якутскэнерго", своевременно исправлять выявляемые замечания: накренившиеся ветхие опоры электроснабжения, провисшие провода, высокая растительность под проводами ЛЭП... Аналогичные поручения также даны в адрес управ округов по усилению планового мониторинга", - сказал он. По данным ПАО "Якутскэнерго", работает служебная комиссия по расследованию причин и обстоятельств случившегося. Компания сообщила, что окажет помощь семье. По информации из соцсетей, мальчик, катаясь на самокате, упал в лужу, где лежал оголенный провод.

https://ria.ru/20250728/mvd-2031825318.html

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происшествия, россия, якутск, евгений григорьев, якутскэнерго