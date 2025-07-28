https://ria.ru/20250728/tok-2031831114.html

В Забайкалье подросток получил ожоги после удара током

В Забайкалье подросток получил ожоги после удара током - РИА Новости, 28.07.2025

В Забайкалье подросток получил ожоги после удара током

Подросток получил термические ожоги после удара током от контактной сети электровоза в Забайкалье, он госпитализирован, сообщает в своём Тelegram-канале... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T08:09:00+03:00

2025-07-28T08:09:00+03:00

2025-07-28T08:09:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156197/41/1561974100_327:0:2825:1405_1920x0_80_0_0_2831958ca515f18795a47a29ac6e914d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Подросток получил термические ожоги после удара током от контактной сети электровоза в Забайкалье, он госпитализирован, сообщает в своём Тelegram-канале Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Предварительно, инцидент произошел в воскресенье вечером на станции Новая Забайкальской железной дороги в районе поселка Новокручтнинский. "Несовершеннолетний (2013 г.р.) получил удар электрическим током от контактной сети электровоза... С термическими ожогами пострадавший доставлен в медицинское учреждение... Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", -, говорится в сообщении. Задержек в движении поездов не допущено, Читинской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка, информирует Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. В свою очередь Восточное МСУТ СК России проводит процессуальную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). В ведомстве уточнили, что несовершеннолетний получил травму после того, как залез на крышу вагона цистерны.

https://ria.ru/20250728/mvd-2031825318.html

https://ria.ru/20250727/peterburg-2031720296.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)