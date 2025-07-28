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В Забайкалье подросток получил ожоги после удара током - РИА Новости, 28.07.2025
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08:09 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/tok-2031831114.html
В Забайкалье подросток получил ожоги после удара током
В Забайкалье подросток получил ожоги после удара током - РИА Новости, 28.07.2025
В Забайкалье подросток получил ожоги после удара током
Подросток получил термические ожоги после удара током от контактной сети электровоза в Забайкалье, он госпитализирован, сообщает в своём Тelegram-канале... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:09:00+03:00
2025-07-28T08:09:00+03:00
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Подросток получил термические ожоги после удара током от контактной сети электровоза в Забайкалье, он госпитализирован, сообщает в своём Тelegram-канале Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Предварительно, инцидент произошел в воскресенье вечером на станции Новая Забайкальской железной дороги в районе поселка Новокручтнинский. "Несовершеннолетний (2013 г.р.) получил удар электрическим током от контактной сети электровоза... С термическими ожогами пострадавший доставлен в медицинское учреждение... Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", -, говорится в сообщении. Задержек в движении поездов не допущено, Читинской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка, информирует Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. В свою очередь Восточное МСУТ СК России проводит процессуальную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). В ведомстве уточнили, что несовершеннолетний получил травму после того, как залез на крышу вагона цистерны.
https://ria.ru/20250728/mvd-2031825318.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье подросток получил ожоги после удара током

В Забайкалье подросток получил ожоги после удара током от электровоза

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Подросток получил термические ожоги после удара током от контактной сети электровоза в Забайкалье, он госпитализирован, сообщает в своём Тelegram-канале Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Предварительно, инцидент произошел в воскресенье вечером на станции Новая Забайкальской железной дороги в районе поселка Новокручтнинский.
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"Несовершеннолетний (2013 г.р.) получил удар электрическим током от контактной сети электровоза... С термическими ожогами пострадавший доставлен в медицинское учреждение... Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", -, говорится в сообщении.
Задержек в движении поездов не допущено, Читинской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка, информирует Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
В свою очередь Восточное МСУТ СК России проводит процессуальную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). В ведомстве уточнили, что несовершеннолетний получил травму после того, как залез на крышу вагона цистерны.
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