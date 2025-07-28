Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме не видят необходимости в госрегулировании цен на такси - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/taksi-2031972095.html
В Госдуме не видят необходимости в госрегулировании цен на такси
В Госдуме не видят необходимости в госрегулировании цен на такси - РИА Новости, 28.07.2025
В Госдуме не видят необходимости в госрегулировании цен на такси
Принимать на федеральном уровне закон, регулирующий ценообразование в сфере такси, не нужно, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:06:00+03:00
2025-07-28T16:06:00+03:00
экономика
госдума рф
такси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935125212_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_7326482cc17049d6328abdd1fecf80ff.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Принимать на федеральном уровне закон, регулирующий ценообразование в сфере такси, не нужно, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Федяев поделился таким мнением в ходе обсуждения вопроса о планах законодательно регулировать динамическую стоимость поездок на такси. "Брать и принимать закон, регулирующий ценообразование в абсолютно рыночной отрасли, какой является такси, на федеральном уровне и надеяться, что это к чему-то сильно-сильно хорошему приведет... Мне кажется, что этого делать не надо", - сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
https://ria.ru/20250521/taksi-2018206331.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935125212_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_ab97be7a5630261f2ec57d7718dd4653.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, госдума рф, такси
Экономика, Госдума РФ, Такси
В Госдуме не видят необходимости в госрегулировании цен на такси

Депутат Федяев: принимать закон о ценообразовании в сфере такси не нужно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЯндекс Такси
Яндекс Такси - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Яндекс Такси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Принимать на федеральном уровне закон, регулирующий ценообразование в сфере такси, не нужно, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
Федяев поделился таким мнением в ходе обсуждения вопроса о планах законодательно регулировать динамическую стоимость поездок на такси.
«
"Брать и принимать закон, регулирующий ценообразование в абсолютно рыночной отрасли, какой является такси, на федеральном уровне и надеяться, что это к чему-то сильно-сильно хорошему приведет... Мне кажется, что этого делать не надо", - сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Совфед одобрил закон о локализации такси
21 мая, 10:55
 
ЭкономикаГосдума РФТакси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала