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В Госдуме не видят необходимости в госрегулировании цен на такси
В Госдуме не видят необходимости в госрегулировании цен на такси - РИА Новости, 28.07.2025
В Госдуме не видят необходимости в госрегулировании цен на такси
Принимать на федеральном уровне закон, регулирующий ценообразование в сфере такси, не нужно, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:06:00+03:00
2025-07-28T16:06:00+03:00
2025-07-28T16:06:00+03:00
экономика
госдума рф
такси
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Принимать на федеральном уровне закон, регулирующий ценообразование в сфере такси, не нужно, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Федяев поделился таким мнением в ходе обсуждения вопроса о планах законодательно регулировать динамическую стоимость поездок на такси. "Брать и принимать закон, регулирующий ценообразование в абсолютно рыночной отрасли, какой является такси, на федеральном уровне и надеяться, что это к чему-то сильно-сильно хорошему приведет... Мне кажется, что этого делать не надо", - сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, госдума рф, такси
Экономика, Госдума РФ, Такси
В Госдуме не видят необходимости в госрегулировании цен на такси
Депутат Федяев: принимать закон о ценообразовании в сфере такси не нужно