https://ria.ru/20250728/taksi-2031972095.html

В Госдуме не видят необходимости в госрегулировании цен на такси

В Госдуме не видят необходимости в госрегулировании цен на такси - РИА Новости, 28.07.2025

В Госдуме не видят необходимости в госрегулировании цен на такси

Принимать на федеральном уровне закон, регулирующий ценообразование в сфере такси, не нужно, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:06:00+03:00

2025-07-28T16:06:00+03:00

2025-07-28T16:06:00+03:00

экономика

госдума рф

такси

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Принимать на федеральном уровне закон, регулирующий ценообразование в сфере такси, не нужно, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Федяев поделился таким мнением в ходе обсуждения вопроса о планах законодательно регулировать динамическую стоимость поездок на такси. "Брать и принимать закон, регулирующий ценообразование в абсолютно рыночной отрасли, какой является такси, на федеральном уровне и надеяться, что это к чему-то сильно-сильно хорошему приведет... Мне кажется, что этого делать не надо", - сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

https://ria.ru/20250521/taksi-2018206331.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, госдума рф, такси