https://ria.ru/20250728/taksi-2031967183.html

Прокуратура проверит сообщения о росте цен на такси в Красноярске

Прокуратура проверит сообщения о росте цен на такси в Красноярске - РИА Новости, 28.07.2025

Прокуратура проверит сообщения о росте цен на такси в Красноярске

Прокуратура организовала проверку сообщений о росте цен на такси на фоне проблем с мобильным интернетом в Красноярске, сообщило краевое надзорное ведомство. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:46:00+03:00

2025-07-28T15:46:00+03:00

2025-07-28T15:46:00+03:00

происшествия

красноярск

красноярский край

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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КРАСНОЯРСК, 28 июл – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку сообщений о росте цен на такси на фоне проблем с мобильным интернетом в Красноярске, сообщило краевое надзорное ведомство. Мобильный интернет в Красноярске не работает трое суток. Люди столкнулись с проблемами оплаты в общественном транспорте и с перебоями в работе терминалов в общественных местах. Ранее в пресс-службе мэрии сообщали РИА Новости, что власти Красноярска рассматривают возможность запуска бесплатного Wi-Fi в популярных общественных местах. "Прокуратура Красноярского края организовала проверку по публикациям СМИ о росте цен на услуги легкового такси на фоне перебоев в работе мобильного интернета. Установлено, что в связи с отсутствием интернета количество водителей, подключившихся к агрегаторам услуг легкового такси, значительно уменьшилось, что привело к существенному росту стоимости перевозки", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в связи со сложившейся ситуацией в краевой прокуратуре прошло совещание с представителями регионального управления ФАС, на котором было принято решение о проверке деятельности агрегаторов такси, в частности, обоснованности повышения тарифов и законности их формирования. Прокуратура региона также провела встречи с представителями служб такси, на которых предприниматели приняли решение увеличить количество задействованных водителей и работников диспетчерских служб для передачи информации о заказах без использования интернета. В целях защиты прав пассажиров перевозчикам объявлены предостережения.

https://ria.ru/20250728/megafon-2031869309.html

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происшествия, красноярск, красноярский край, федеральная антимонопольная служба (фас россии)