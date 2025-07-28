https://ria.ru/20250728/tailand-2032012499.html

МИД Таиланда прокомментировал переговоры с Камбоджей

МИД Таиланда прокомментировал переговоры с Камбоджей - РИА Новости, 28.07.2025

МИД Таиланда прокомментировал переговоры с Камбоджей

Переговоры Таиланда и Камбоджи в Куала-Лумпуре касались исключительно прекращения огня, территориальные претензии сторон на них не обсуждались, заявил на... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:50:00+03:00

2025-07-28T18:50:00+03:00

2025-07-28T18:50:00+03:00

в мире

таиланд

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куала-лумпур

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

пхетхонгтхан чинават

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БАНГКОК, 28 июл - РИА Новости. Переговоры Таиланда и Камбоджи в Куала-Лумпуре касались исключительно прекращения огня, территориальные претензии сторон на них не обсуждались, заявил на брифинге в Бангкоке официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун, сопровождавший и. о. премьера и министра иностранных дел на переговорах в Малайзии. "Переговоры касались только прекращения огня и не касались территориального спора между Таиландом и Камбоджей, никто не решал, кому какой участок принадлежит, это вопросы демаркации границ, статус которых остается прежним, каким он был до боестолкновений на границе", - сказал он. Пхалангкун добавил, что в настоящий момент главное - это "возвращение к нормальности и безопасность граждан". "Это было в центре внимания делегаций на переговорах", - подчеркнул представитель МИД. Ранее в понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь по местному времени. Также стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи утром 29 июля, а также созыв заседания совместного комитета по вопросам границ двух стран 4 августа. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 22 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

https://ria.ru/20250728/zvonok-2032001292.html

https://ria.ru/20250728/peregovory-2031958214.html

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в мире, таиланд, камбоджа, куала-лумпур, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), пхетхонгтхан чинават, хун сен, оон, обострение конфликта между таиландом и камбоджей