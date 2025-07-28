https://ria.ru/20250728/tailand-2031998648.html

США приветствовали прекращение огня между Камбоджей и Таиландом

США приветствовали прекращение огня между Камбоджей и Таиландом - РИА Новости, 28.07.2025

США приветствовали прекращение огня между Камбоджей и Таиландом

США приветствуют прекращение огня между Камбоджей и Таиландом, говорится в официальном заявлении главы американского госдепа Марко Рубио. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:50:00+03:00

2025-07-28T17:50:00+03:00

2025-07-28T17:50:00+03:00

в мире

таиланд

камбоджа

малайзия

марко рубио

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. США приветствуют прекращение огня между Камбоджей и Таиландом, говорится в официальном заявлении главы американского госдепа Марко Рубио. "Соединенные Штаты приветствуют объявление о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом, сделанное сегодня в Куала-Лумпуре", - сказано в публикации. Также в заявлении выражается благодарность премьеру Малайзии Анвару Ибрагиму за содействие в организации переговоров по прекращению огня. Рубио добавил, что США продолжат совместно с Малайзией работать над завершением конфликта. Ранее в понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь по местному времени. Также стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи утром 29 июля, а также созыв заседания совместного комитета по вопросам границ двух стран 4 августа. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 22 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.​​

https://ria.ru/20250728/peregovory-2031958214.html

https://ria.ru/20250728/rossiyane-2031861212.html

таиланд

камбоджа

малайзия

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в мире, таиланд, камбоджа, малайзия, марко рубио, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)