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Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня - РИА Новости, 28.07.2025
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12:56 28.07.2025 (обновлено: 14:52 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/tailand-2031899950.html
Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня
Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня - РИА Новости, 28.07.2025
Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня
Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня без предварительных условий, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по итогам переговоров лидеров двух РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:56:00+03:00
2025-07-28T14:52:00+03:00
таиланд
камбоджа
малайзия
в мире
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
бангкок
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БАНГКОК, 28 июл — РИА Новости. Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня без предварительных условий, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по итогам переговоров лидеров двух стран."Камбоджа и Таиланд достигли общего понимания по следующим вопросам: первое —немедленное прекращение огня без условий, вступающее в силу в 24:00 по местному времени &lt;...&gt; сегодня ночью. Это жизненно важный первый шаг к деэскалации и восстановлению мира и безопасности", — сказал он на совместной пресс-конференции.Стороны также договорились провести неформальную встречу региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи в 7:00 по местному времени 29 июля.Обострение между Таиландом и КамбоджейОтношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских Вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители. Эвакуированы более 100 тысяч человек.Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.
https://ria.ru/20250726/tailand-2031580854.html
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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
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таиланд, камбоджа, малайзия, в мире, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), бангкок
Таиланд, Камбоджа, Малайзия, В мире, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Бангкок
Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня

Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня без предварительных условий

© Getty Images / Anadolu/Valeria MongelliТайские военные
Тайские военные - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Getty Images / Anadolu/Valeria Mongelli
Тайские военные. Архивное фото
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БАНГКОК, 28 июл — РИА Новости. Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня без предварительных условий, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по итогам переговоров лидеров двух стран.
"Камбоджа и Таиланд достигли общего понимания по следующим вопросам: первое —немедленное прекращение огня без условий, вступающее в силу в 24:00 по местному времени <...> сегодня ночью. Это жизненно важный первый шаг к деэскалации и восстановлению мира и безопасности", — сказал он на совместной пресс-конференции.
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Стороны также договорились провести неформальную встречу региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи в 7:00 по местному времени 29 июля.

Сегодня в Куала-Лумпуре глава правительства Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьера Таиланда Пхумтхам Вечайчай провели закрытые переговоры. Посредником выступил Ибрагим. В качестве наблюдателей на встрече присутствовали послы США и КНР Эдгард Д. Каган и Оуян Юйцзин.

Обострение между Таиландом и Камбоджей

Отношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.

Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны из-за труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Парижа в 1953-м эти участки стали предметом территориального спора.

Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских Вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители. Эвакуированы более 100 тысяч человек.
Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.
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