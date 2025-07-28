https://ria.ru/20250728/tailand-2031899950.html

Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня

Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня - РИА Новости, 28.07.2025

Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня

Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня без предварительных условий, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по итогам переговоров лидеров двух РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:56:00+03:00

2025-07-28T12:56:00+03:00

2025-07-28T14:52:00+03:00

таиланд

камбоджа

малайзия

в мире

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

бангкок

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БАНГКОК, 28 июл — РИА Новости. Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня без предварительных условий, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по итогам переговоров лидеров двух стран."Камбоджа и Таиланд достигли общего понимания по следующим вопросам: первое —немедленное прекращение огня без условий, вступающее в силу в 24:00 по местному времени <...> сегодня ночью. Это жизненно важный первый шаг к деэскалации и восстановлению мира и безопасности", — сказал он на совместной пресс-конференции.Стороны также договорились провести неформальную встречу региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи в 7:00 по местному времени 29 июля.Обострение между Таиландом и КамбоджейОтношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских Вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители. Эвакуированы более 100 тысяч человек.Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.

https://ria.ru/20250726/tailand-2031580854.html

https://ria.ru/20250726/konflikt-2031655963.html

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бангкок

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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи 2025-07-28T12:56 true PT0M31S

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таиланд, камбоджа, малайзия, в мире, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), бангкок