https://ria.ru/20250728/tailand-2031899950.html
Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня
Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня - РИА Новости, 28.07.2025
Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня
Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня без предварительных условий, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по итогам переговоров лидеров двух РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:56:00+03:00
2025-07-28T12:56:00+03:00
2025-07-28T14:52:00+03:00
таиланд
камбоджа
малайзия
в мире
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
бангкок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031701235_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5c7a92e0d25797a858e3d0706f0e1e2b.jpg
БАНГКОК, 28 июл — РИА Новости. Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня без предварительных условий, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по итогам переговоров лидеров двух стран."Камбоджа и Таиланд достигли общего понимания по следующим вопросам: первое —немедленное прекращение огня без условий, вступающее в силу в 24:00 по местному времени <...> сегодня ночью. Это жизненно важный первый шаг к деэскалации и восстановлению мира и безопасности", — сказал он на совместной пресс-конференции.Стороны также договорились провести неформальную встречу региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи в 7:00 по местному времени 29 июля.Обострение между Таиландом и КамбоджейОтношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских Вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители. Эвакуированы более 100 тысяч человек.Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.
https://ria.ru/20250726/tailand-2031580854.html
https://ria.ru/20250726/konflikt-2031655963.html
таиланд
камбоджа
малайзия
бангкок
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031701235_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7b4ea6c390b277468a9a4585a7e66169.jpg
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
2025-07-28T12:56
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, камбоджа, малайзия, в мире, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), бангкок
Таиланд, Камбоджа, Малайзия, В мире, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Бангкок
Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня
Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня без предварительных условий
БАНГКОК, 28 июл — РИА Новости. Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня без предварительных условий, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по итогам переговоров лидеров двух стран.
"Камбоджа и Таиланд достигли общего понимания по следующим вопросам: первое —немедленное прекращение огня без условий, вступающее в силу в 24:00 по местному времени <...> сегодня ночью. Это жизненно важный первый шаг к деэскалации и восстановлению мира и безопасности", — сказал он на совместной пресс-конференции.
Стороны также договорились провести неформальную встречу региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи в 7:00 по местному времени 29 июля.
Сегодня в Куала-Лумпуре глава правительства Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьера Таиланда Пхумтхам Вечайчай провели закрытые переговоры. Посредником выступил Ибрагим. В качестве наблюдателей на встрече присутствовали послы США и КНР Эдгард Д. Каган и Оуян Юйцзин.
Обострение между Таиландом и Камбоджей
Отношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны из-за труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Парижа в 1953-м эти участки стали предметом территориального спора.
Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок
нанес авиаудар по расположениям камбоджийских Вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители. Эвакуированы более 100 тысяч человек.
Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.