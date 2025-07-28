https://ria.ru/20250728/tailand-2031855205.html

В Таиланде из-за конфликта с Камбоджей погибли не менее 22 человек

В Таиланде из-за конфликта с Камбоджей погибли не менее 22 человек - РИА Новости, 28.07.2025

В Таиланде из-за конфликта с Камбоджей погибли не менее 22 человек

По меньшей мере 14 мирных жителей и 8 военнослужащих погибли, еще 140 человек получили ранения в Таиланде в ходе вооруженного конфликта на границе с Камбоджей,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:43:00+03:00

2025-07-28T10:43:00+03:00

2025-07-28T10:48:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. По меньшей мере 14 мирных жителей и 8 военнослужащих погибли, еще 140 человек получили ранения в Таиланде в ходе вооруженного конфликта на границе с Камбоджей, следует из заявления правительства Таиланда, опубликованного в понедельник на официальном сайте.По его данным, среди пострадавших - 37 гражданских и 103 военных. Районы повышенной опасности покинули 139,6 тысячи человек, наибольшее число эвакуаций пришлось на провинции Убонратчатхани, Сисакет, Сурин.Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей.Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами.Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

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камбоджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

таиланд, камбоджа, в мире