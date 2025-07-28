https://ria.ru/20250728/svyaz-2032000687.html

Роскомнадзор не зафиксировал аварийных ситуаций на сетях операторов связи

Роскомнадзор не зафиксировал аварийных ситуаций на сетях операторов связи - РИА Новости, 28.07.2025

Роскомнадзор не зафиксировал аварийных ситуаций на сетях операторов связи

Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что не фиксирует аварийные ситуации на сетях операторов связи на территории Урала, Красноярского края и Ханты-Мансийского... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:57:00+03:00

2025-07-28T17:57:00+03:00

2025-07-28T17:57:00+03:00

происшествия

урал

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

мегафон

билайн

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что не фиксирует аварийные ситуации на сетях операторов связи на территории Урала, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа-Югра (ХМАО). "ЦМУ ССОП не фиксирует аварийные ситуации на сетях операторов связи на территории Урала и Красноярского края... ЦМУ ССОП не фиксирует аварийные ситуации на сетях операторов связи в ХМАО", - говорится в сообщении ведомства. Ранее в понедельник россияне на всем Урале стали жаловаться на работу интернета в своих регионах, следует из данных Downdetector. В свою очередь в "Мегафоне" и "Билайне" сообщили РИА Новости, что сети операторов работают штатно, проблем нет.

https://ria.ru/20250728/internet-2031968541.html

урал

красноярский край

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происшествия, урал, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мегафон, билайн