Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор не зафиксировал аварийных ситуаций на сетях операторов связи - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/svyaz-2032000687.html
Роскомнадзор не зафиксировал аварийных ситуаций на сетях операторов связи
Роскомнадзор не зафиксировал аварийных ситуаций на сетях операторов связи - РИА Новости, 28.07.2025
Роскомнадзор не зафиксировал аварийных ситуаций на сетях операторов связи
Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что не фиксирует аварийные ситуации на сетях операторов связи на территории Урала, Красноярского края и Ханты-Мансийского... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:57:00+03:00
2025-07-28T17:57:00+03:00
происшествия
урал
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
мегафон
билайн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7c257ef295186def5a039589207c9cd6.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что не фиксирует аварийные ситуации на сетях операторов связи на территории Урала, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа-Югра (ХМАО). "ЦМУ ССОП не фиксирует аварийные ситуации на сетях операторов связи на территории Урала и Красноярского края... ЦМУ ССОП не фиксирует аварийные ситуации на сетях операторов связи в ХМАО", - говорится в сообщении ведомства. Ранее в понедельник россияне на всем Урале стали жаловаться на работу интернета в своих регионах, следует из данных Downdetector. В свою очередь в "Мегафоне" и "Билайне" сообщили РИА Новости, что сети операторов работают штатно, проблем нет.
https://ria.ru/20250728/internet-2031968541.html
урал
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_1e6ce330dd730dc2d9c84941a1ef1b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, урал, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мегафон, билайн
Происшествия, Урал, Красноярский край, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Мегафон, Билайн
Роскомнадзор не зафиксировал аварийных ситуаций на сетях операторов связи

РКН: после жалоб аварийных ситуаций на сетях операторов связи не зафиксировано

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что не фиксирует аварийные ситуации на сетях операторов связи на территории Урала, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа-Югра (ХМАО).
"ЦМУ ССОП не фиксирует аварийные ситуации на сетях операторов связи на территории Урала и Красноярского края... ЦМУ ССОП не фиксирует аварийные ситуации на сетях операторов связи в ХМАО", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее в понедельник россияне на всем Урале стали жаловаться на работу интернета в своих регионах, следует из данных Downdetector.
В свою очередь в "Мегафоне" и "Билайне" сообщили РИА Новости, что сети операторов работают штатно, проблем нет.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Тюменской области ограничили мобильный интернет
Вчера, 15:51
 
ПроисшествияУралКрасноярский крайФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МегафонБилайн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала