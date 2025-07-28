Российские войска освободили два села в ДНР
Боевая работа расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в ДНР, сообщило Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка Донецкой Народной Республики", — отмечается в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР
При этом бойцы "Центра" нанесли поражение шести украинским бригадам в районах Красноармейска, Новоукраинки, Удачного, Чунишино, Муравки и Димитрова.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
- более 395 солдат;
- танк;
- девять боевых бронемашин, в том числе американские бронетранспортер М113, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину MaxxPro;
- пять автомобилей;
- два орудия полевой артиллерии;
- радиолокационную станцию RADA производства Израиля.
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22 июня 2022, 17:18