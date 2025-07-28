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Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 28.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 28.07.2025 (обновлено: 14:08 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/svo-2031922469.html
Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 28.07.2025
Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска взяли под контроль два села в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:41:00+03:00
2025-07-28T14:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красноармейск
димитров
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в ДНР, сообщило Минобороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Центр&quot; активными действиями освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка Донецкой Народной Республики&quot;, — отмечается в сводке.При этом бойцы "Центра" нанесли поражение шести украинским бригадам в районах Красноармейска, Новоукраинки, Удачного, Чунишино, Муравки и Димитрова.ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
красноармейск
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донецкая народная республика, красноармейск, димитров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Димитров, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Российские войска освободили два села в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в ДНР, сообщило Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка Донецкой Народной Республики", — отмечается в сводке.

© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР
При этом бойцы "Центра" нанесли поражение шести украинским бригадам в районах Красноармейска, Новоукраинки, Удачного, Чунишино, Муравки и Димитрова.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
  • более 395 солдат;
  • танк;
  • девять боевых бронемашин, в том числе американские бронетранспортер М113, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину MaxxPro;
  • пять автомобилей;
  • два орудия полевой артиллерии;
  • радиолокационную станцию RADA производства Израиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскДимитровВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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