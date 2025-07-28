https://ria.ru/20250728/svo-2031922469.html

Российские войска освободили два села в ДНР

Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 28.07.2025

Российские войска освободили два села в ДНР

Российские войска взяли под контроль два села в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:41:00+03:00

2025-07-28T13:41:00+03:00

2025-07-28T14:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

красноармейск

димитров

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка Донецкой Народной Республики", — отмечается в сводке.При этом бойцы "Центра" нанесли поражение шести украинским бригадам в районах Красноармейска, Новоукраинки, Удачного, Чунишино, Муравки и Димитрова.ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

красноармейск

димитров

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Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

донецкая народная республика, красноармейск, димитров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)