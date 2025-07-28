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Войска группировки "Север" улучшили положение в зоне СВО
Войска группировки "Север" улучшили положение в зоне СВО - РИА Новости, 28.07.2025
Войска группировки "Север" улучшили положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли более 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:04:00+03:00
2025-07-28T13:04:00+03:00
2025-07-28T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Храповщина, Кондратовка, Юнаковка и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Амбарное и Меловое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и пять артиллерийских орудий. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, алексеевка, сумская область
Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Алексеевка, Сумская область
Войска группировки "Север" улучшили положение в зоне СВО
МО РФ: войска "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях