https://ria.ru/20250728/svo-2031904427.html

Войска группировки "Север" улучшили положение в зоне СВО

Войска группировки "Север" улучшили положение в зоне СВО - РИА Новости, 28.07.2025

Войска группировки "Север" улучшили положение в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли более 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:04:00+03:00

2025-07-28T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Храповщина, Кондратовка, Юнаковка и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Амбарное и Меловое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и пять артиллерийских орудий. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20250727/spetsoperatsiya-2031761060.html

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харьковская область

алексеевка

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, алексеевка, сумская область