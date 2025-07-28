https://ria.ru/20250728/sud-2031942481.html

Опекунша, осужденная за убийство пятилетнего ребенка, обжалует приговор

Опекунша, осужденная за убийство пятилетнего ребенка, обжалует приговор - РИА Новости, 28.07.2025

Опекунша, осужденная за убийство пятилетнего ребенка, обжалует приговор

Опекунша из Екатеринбурга Вероника Наумова, приговоренная к 24 годам колонии по делу об истязании и убийстве 5-летнего мальчика, планирует обжаловать приговор,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:36:00+03:00

2025-07-28T14:36:00+03:00

2025-07-28T14:39:00+03:00

происшествия

россия

екатеринбург

александр наумов

следственный комитет россии (ск рф)

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Опекунша из Екатеринбурга Вероника Наумова, приговоренная к 24 годам колонии по делу об истязании и убийстве 5-летнего мальчика, планирует обжаловать приговор, сообщила РИА Новости адвокат Наумовой Елена Хорова. "Да, мы будем обжаловать, с приговором мы не согласны", – сказала Хорова агентству. В понедельник Свердловский областной суд приговорил Наумову к 24 годам колонии общего режима по делу об истязании, убийстве пятилетнего мальчика. Второму фигуранту по делу об истязании этого же ребенка и лишении его свободы, Даниилу Егольникову, суд назначил пять лет колонии общего режима. "Наумова освобождена от наказания по статье 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка) и статье 159.2 (мошенничество при получении выплат) УК РФ за истечением срока привлечения к уголовной ответственности", – уточнили журналистам в облсуде. Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Спустя трое суток тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь, избивала его и применяла к нему пытки, а 2 декабря 2022 года избила мальчика металлическим предметом и утопила в ванне, спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей выплат на него. Наумова, отмечали следователи, к побоям ребенка привлекала другую опекаемую ею девочку, мужа, а также племянника мужа – Даниила Егольникова, над которым совместно с ней шел суд. Ранее гособвинение запросило 25 лет колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей для Наумовой, для Егольникова – шесть лет колонии общего режима. На первом заседании 26 августа 2024 года, пока процесс не закрыли от СМИ из-за сведений о детях в деле, Наумова активно общалась с журналистами, была спокойна. Она заявляла прессе, что мальчик скончался "из-за другого человека", она якобы скрыла преступление, его выгораживая. Она добавляла, что готова вернуть деньги, полученные обманом. Свою вину в убийстве Наумова до сих пор не признала, а раскаялась только в мошенничестве. Также на первом заседании следователь по особо важным делам регионального управления СК РФ Сергей Кибардин рассказал журналистам, что было допрошено порядка ста свидетелей, проводились очные ставки, а установить причину смерти пятилетнего мальчика помогла сложная комиссионная экспертиза. Ее результаты показали, что ребенка утопили. Опекуншу, помимо убийства, обвиняли еще в 61 эпизоде лишения свободы ребенка, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, вовлечения несовершеннолетнего в особо тяжкое преступление, мошенничества. Егольникову вменяли 11 эпизодов незаконного лишения свободы ребенка и один эпизод истязания с особой жестокостью, совершенное группой. В областном управлении СК РФ поясняли РИА Новости, что оба фигуранта признаны вменяемыми. Екатеринбургский гарнизонный военный суд в сентябре 2024 года приговорил мужа опекунши, Александра Наумова, к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании мальчика. Бывшую исполняющую обязанности заведующей детсадом, узнавшую от медика и воспитателя об избиении ребенка и не заявившую в полицию и опеку, приговорили за халатность к одному году и 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания. Бывшей сотруднице опеки, не навестившей эту семью, суд назначил два года колонии-поселения также с отсрочкой наказания по достижению ее ребенком 14-летнего возраста.

https://ria.ru/20250714/arest-2029124247.html

https://ria.ru/20250204/otchim-1997267128.html

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происшествия, россия, екатеринбург, александр наумов, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд