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Опекунша, осужденная за убийство пятилетнего ребенка, обжалует приговор - РИА Новости, 28.07.2025
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14:36 28.07.2025 (обновлено: 14:39 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/sud-2031942481.html
Опекунша, осужденная за убийство пятилетнего ребенка, обжалует приговор
Опекунша, осужденная за убийство пятилетнего ребенка, обжалует приговор - РИА Новости, 28.07.2025
Опекунша, осужденная за убийство пятилетнего ребенка, обжалует приговор
Опекунша из Екатеринбурга Вероника Наумова, приговоренная к 24 годам колонии по делу об истязании и убийстве 5-летнего мальчика, планирует обжаловать приговор,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:36:00+03:00
2025-07-28T14:39:00+03:00
происшествия
россия
екатеринбург
александр наумов
следственный комитет россии (ск рф)
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Опекунша из Екатеринбурга Вероника Наумова, приговоренная к 24 годам колонии по делу об истязании и убийстве 5-летнего мальчика, планирует обжаловать приговор, сообщила РИА Новости адвокат Наумовой Елена Хорова. "Да, мы будем обжаловать, с приговором мы не согласны", – сказала Хорова агентству. В понедельник Свердловский областной суд приговорил Наумову к 24 годам колонии общего режима по делу об истязании, убийстве пятилетнего мальчика. Второму фигуранту по делу об истязании этого же ребенка и лишении его свободы, Даниилу Егольникову, суд назначил пять лет колонии общего режима. "Наумова освобождена от наказания по статье 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка) и статье 159.2 (мошенничество при получении выплат) УК РФ за истечением срока привлечения к уголовной ответственности", – уточнили журналистам в облсуде. Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Спустя трое суток тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь, избивала его и применяла к нему пытки, а 2 декабря 2022 года избила мальчика металлическим предметом и утопила в ванне, спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей выплат на него. Наумова, отмечали следователи, к побоям ребенка привлекала другую опекаемую ею девочку, мужа, а также племянника мужа – Даниила Егольникова, над которым совместно с ней шел суд. Ранее гособвинение запросило 25 лет колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей для Наумовой, для Егольникова – шесть лет колонии общего режима. На первом заседании 26 августа 2024 года, пока процесс не закрыли от СМИ из-за сведений о детях в деле, Наумова активно общалась с журналистами, была спокойна. Она заявляла прессе, что мальчик скончался "из-за другого человека", она якобы скрыла преступление, его выгораживая. Она добавляла, что готова вернуть деньги, полученные обманом. Свою вину в убийстве Наумова до сих пор не признала, а раскаялась только в мошенничестве. Также на первом заседании следователь по особо важным делам регионального управления СК РФ Сергей Кибардин рассказал журналистам, что было допрошено порядка ста свидетелей, проводились очные ставки, а установить причину смерти пятилетнего мальчика помогла сложная комиссионная экспертиза. Ее результаты показали, что ребенка утопили. Опекуншу, помимо убийства, обвиняли еще в 61 эпизоде лишения свободы ребенка, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, вовлечения несовершеннолетнего в особо тяжкое преступление, мошенничества. Егольникову вменяли 11 эпизодов незаконного лишения свободы ребенка и один эпизод истязания с особой жестокостью, совершенное группой. В областном управлении СК РФ поясняли РИА Новости, что оба фигуранта признаны вменяемыми. Екатеринбургский гарнизонный военный суд в сентябре 2024 года приговорил мужа опекунши, Александра Наумова, к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании мальчика. Бывшую исполняющую обязанности заведующей детсадом, узнавшую от медика и воспитателя об избиении ребенка и не заявившую в полицию и опеку, приговорили за халатность к одному году и 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания. Бывшей сотруднице опеки, не навестившей эту семью, суд назначил два года колонии-поселения также с отсрочкой наказания по достижению ее ребенком 14-летнего возраста.
https://ria.ru/20250714/arest-2029124247.html
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происшествия, россия, екатеринбург, александр наумов, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Александр Наумов, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловский областной суд
Опекунша, осужденная за убийство пятилетнего ребенка, обжалует приговор

Опекунша Наумова из Екатеринбурга обжалует приговор по делу об убийстве ребенка

© Фото : Свердловский областной суд/TelegramВероника Наумова
Вероника Наумова - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : Свердловский областной суд/Telegram
Вероника Наумова. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Опекунша из Екатеринбурга Вероника Наумова, приговоренная к 24 годам колонии по делу об истязании и убийстве 5-летнего мальчика, планирует обжаловать приговор, сообщила РИА Новости адвокат Наумовой Елена Хорова.
"Да, мы будем обжаловать, с приговором мы не согласны", – сказала Хорова агентству.
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14 июля, 23:20
В понедельник Свердловский областной суд приговорил Наумову к 24 годам колонии общего режима по делу об истязании, убийстве пятилетнего мальчика. Второму фигуранту по делу об истязании этого же ребенка и лишении его свободы, Даниилу Егольникову, суд назначил пять лет колонии общего режима.
"Наумова освобождена от наказания по статье 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка) и статье 159.2 (мошенничество при получении выплат) УК РФ за истечением срока привлечения к уголовной ответственности", – уточнили журналистам в облсуде.
Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Спустя трое суток тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже.
По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь, избивала его и применяла к нему пытки, а 2 декабря 2022 года избила мальчика металлическим предметом и утопила в ванне, спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей выплат на него.
Наумова, отмечали следователи, к побоям ребенка привлекала другую опекаемую ею девочку, мужа, а также племянника мужа – Даниила Егольникова, над которым совместно с ней шел суд.
Ранее гособвинение запросило 25 лет колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей для Наумовой, для Егольникова – шесть лет колонии общего режима.
На первом заседании 26 августа 2024 года, пока процесс не закрыли от СМИ из-за сведений о детях в деле, Наумова активно общалась с журналистами, была спокойна. Она заявляла прессе, что мальчик скончался "из-за другого человека", она якобы скрыла преступление, его выгораживая. Она добавляла, что готова вернуть деньги, полученные обманом. Свою вину в убийстве Наумова до сих пор не признала, а раскаялась только в мошенничестве.
Также на первом заседании следователь по особо важным делам регионального управления СК РФ Сергей Кибардин рассказал журналистам, что было допрошено порядка ста свидетелей, проводились очные ставки, а установить причину смерти пятилетнего мальчика помогла сложная комиссионная экспертиза. Ее результаты показали, что ребенка утопили.
Опекуншу, помимо убийства, обвиняли еще в 61 эпизоде лишения свободы ребенка, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, вовлечения несовершеннолетнего в особо тяжкое преступление, мошенничества. Егольникову вменяли 11 эпизодов незаконного лишения свободы ребенка и один эпизод истязания с особой жестокостью, совершенное группой. В областном управлении СК РФ поясняли РИА Новости, что оба фигуранта признаны вменяемыми.
Екатеринбургский гарнизонный военный суд в сентябре 2024 года приговорил мужа опекунши, Александра Наумова, к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании мальчика. Бывшую исполняющую обязанности заведующей детсадом, узнавшую от медика и воспитателя об избиении ребенка и не заявившую в полицию и опеку, приговорили за халатность к одному году и 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания. Бывшей сотруднице опеки, не навестившей эту семью, суд назначил два года колонии-поселения также с отсрочкой наказания по достижению ее ребенком 14-летнего возраста.
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