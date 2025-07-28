https://ria.ru/20250728/sud-2031917577.html
Суд в Екатеринбурге приговорил второго фигуранта дела об истязании ребенка
Суд в Екатеринбурге приговорил второго фигуранта дела об истязании ребенка - РИА Новости, 28.07.2025
Суд в Екатеринбурге приговорил второго фигуранта дела об истязании ребенка
Свердловский областной суд приговорил второго фигуранта, Даниила Егольникова, из Екатеринбурга к пяти годам колонии по делу об истязании 5-летнего мальчика,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:23:00+03:00
2025-07-28T13:23:00+03:00
2025-07-28T13:23:00+03:00
происшествия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил второго фигуранта, Даниила Егольникова, из Екатеринбурга к пяти годам колонии по делу об истязании 5-летнего мальчика, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить наказание Даниилу Егольникову в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, взять Егольникова под стражу в зале суда", – сказал судья Александр Ладин.
https://ria.ru/20250728/ubiystvo-2031886686.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Суд в Екатеринбурге приговорил второго фигуранта дела об истязании ребенка
Второй фигурант дела об истязании ребенка в Екатеринбурге получил 5 лет колонии