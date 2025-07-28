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Суд в Екатеринбурге приговорил второго фигуранта дела об истязании ребенка - РИА Новости, 28.07.2025
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13:23 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/sud-2031917577.html
Суд в Екатеринбурге приговорил второго фигуранта дела об истязании ребенка
Суд в Екатеринбурге приговорил второго фигуранта дела об истязании ребенка - РИА Новости, 28.07.2025
Суд в Екатеринбурге приговорил второго фигуранта дела об истязании ребенка
Свердловский областной суд приговорил второго фигуранта, Даниила Егольникова, из Екатеринбурга к пяти годам колонии по делу об истязании 5-летнего мальчика,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:23:00+03:00
2025-07-28T13:23:00+03:00
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил второго фигуранта, Даниила Егольникова, из Екатеринбурга к пяти годам колонии по делу об истязании 5-летнего мальчика, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить наказание Даниилу Егольникову в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, взять Егольникова под стражу в зале суда", – сказал судья Александр Ладин.
https://ria.ru/20250728/ubiystvo-2031886686.html
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Суд в Екатеринбурге приговорил второго фигуранта дела об истязании ребенка

Второй фигурант дела об истязании ребенка в Екатеринбурге получил 5 лет колонии

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил второго фигуранта, Даниила Егольникова, из Екатеринбурга к пяти годам колонии по делу об истязании 5-летнего мальчика, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить наказание Даниилу Егольникову в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, взять Егольникова под стражу в зале суда", – сказал судья Александр Ладин.
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Вчера, 12:16
 
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