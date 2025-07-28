https://ria.ru/20250728/sud-2031859890.html

Суд заочно вынес приговор наемнику из Парагвая, воевавшему за ВСУ

Суд заочно вынес приговор наемнику из Парагвая, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 28.07.2025

Суд заочно вынес приговор наемнику из Парагвая, воевавшему за ВСУ

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима наемника из Парагвая, участвовавшего в террористической деятельности... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:06:00+03:00

2025-07-28T11:06:00+03:00

2025-07-28T11:06:00+03:00

происшествия

россия

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парагвай

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима наемника из Парагвая, участвовавшего в террористической деятельности на территории Курской области, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Республики Парагвай Родриго Кристиана Карвалло. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении. Уточняется, что уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Карвалло заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В суде было установлено, что в сентябре 2024 года Карвалло незаконно пересек государственную границу РФ, проник на территорию Курской области. Выполняя приказы командиров ВСУ, Карвалло принял участие в вооруженном конфликте против российских военнослужащих. За это он получил не менее 8 тысяч долларов. "Суд приговорил Карвалло к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20250728/kuban-2031849217.html

https://ria.ru/20250317/naemnik-2005454110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, курская область, парагвай, вооруженные силы украины