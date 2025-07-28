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Суд заочно вынес приговор наемнику из Парагвая, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 28.07.2025
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11:06 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/sud-2031859890.html
Суд заочно вынес приговор наемнику из Парагвая, воевавшему за ВСУ
Суд заочно вынес приговор наемнику из Парагвая, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 28.07.2025
Суд заочно вынес приговор наемнику из Парагвая, воевавшему за ВСУ
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима наемника из Парагвая, участвовавшего в террористической деятельности... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:06:00+03:00
2025-07-28T11:06:00+03:00
происшествия
россия
курская область
парагвай
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима наемника из Парагвая, участвовавшего в террористической деятельности на территории Курской области, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Республики Парагвай Родриго Кристиана Карвалло. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении. Уточняется, что уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Карвалло заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В суде было установлено, что в сентябре 2024 года Карвалло незаконно пересек государственную границу РФ, проник на территорию Курской области. Выполняя приказы командиров ВСУ, Карвалло принял участие в вооруженном конфликте против российских военнослужащих. За это он получил не менее 8 тысяч долларов. "Суд приговорил Карвалло к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20250728/kuban-2031849217.html
https://ria.ru/20250317/naemnik-2005454110.html
россия
курская область
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происшествия, россия, курская область, парагвай, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Курская область, Парагвай, Вооруженные силы Украины
Суд заочно вынес приговор наемнику из Парагвая, воевавшему за ВСУ

Суд заочно приговорил воевавшего за ВСУ наемника из Парагвая к 24 годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима наемника из Парагвая, участвовавшего в террористической деятельности на территории Курской области, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Республики Парагвай Родриго Кристиана Карвалло. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Карвалло заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В суде было установлено, что в сентябре 2024 года Карвалло незаконно пересек государственную границу РФ, проник на территорию Курской области. Выполняя приказы командиров ВСУ, Карвалло принял участие в вооруженном конфликте против российских военнослужащих. За это он получил не менее 8 тысяч долларов.
"Суд приговорил Карвалло к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей", - уточняется в релизе.
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