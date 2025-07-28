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Суд вернул в собственность государства земли Минобороны во Владивостоке
Суд вернул в собственность государства земли Минобороны во Владивостоке - РИА Новости, 28.07.2025
Суд вернул в собственность государства земли Минобороны во Владивостоке
Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к 32 ответчикам о возвращении в собственность РФ объектов недвижимости из перечня... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:07:00+03:00
2025-07-28T10:07:00+03:00
2025-07-28T10:07:00+03:00
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приморский край
генеральная прокуратура рф
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происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к 32 ответчикам о возвращении в собственность РФ объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в бухте Улисс во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы суда. Иск был подан 23 апреля 2025 года в интересах РФ в лице Минобороны. В числе ответчиков - местные компании и ИП во Владивостоке, власти города, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество и московское ОАО "Федеральный Центр Логистики", которое занимается управлением недвижимостью. Суд арестовал более 60 участков и зданий, указанных в иске. В мае прошло предварительное судебное заседание. "Арбитражный суд... полностью удовлетворил исковые требования заместителя Генерального прокурора Российской Федерации... к группе физических и юридических лиц о признании недействительным распоряжения об изъятии федерального имущества из оперативного управления "1976 Отделение Морской Инженерной службы" в части отдельного пункта перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны России, находящегося в Приморском крае, о признании недействительными сделок... и о применении последствий недействительности ничтожных сделок", - сказал собеседник агентства. Суд также обязал ответчиков возвратить спорные объекты недвижимости в собственность РФ. Сообщается, что решение подлежит немедленному исполнению. У сторон есть месяц на обжалование решения суда в апелляционном порядке. В бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота, находится крупная частная катерная стоянка. Власти Владивостока в марте сообщали, что нужно до 1 мая вывезти маломерные суда с побережья бухты Улисс "в связи с использованием Тихоокеанским флотом акватории, побережья бухты Улисс и необходимости обеспечения безопасности навигации военных кораблей". Ранее в Арбитражный суд Приморья были поданы еще два иска ГП к ряду ответчиков в Приморье, в числе которых поставщик нефтепродуктов "Нико-Ойл ДВ" (Niko Group). Оба касаются возвращения государству участков и зданий из перечня объектов высвобождаемого военного имущества во Владивостоке на улицах Бархатная и Катерная – в бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота. В рамках одного из них ГП просит взыскать с "Нико-Ойл ДВ" в пользу РФ ущерб в размере почти 464 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250715/sobstvennost-2029251313.html
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россия, владивосток, приморский край, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), происшествия
Россия, Владивосток, Приморский край, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Происшествия
Суд вернул в собственность государства земли Минобороны во Владивостоке
Суд удовлетворил иск о возвращении в собственность РФ земель МО в бухте Улисс
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к 32 ответчикам о возвращении в собственность РФ объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в бухте Улисс во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы суда.
Иск был подан 23 апреля 2025 года в интересах РФ
в лице Минобороны. В числе ответчиков - местные компании и ИП во Владивостоке
, власти города, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество
и московское ОАО "Федеральный Центр Логистики", которое занимается управлением недвижимостью. Суд арестовал более 60 участков и зданий, указанных в иске. В мае прошло предварительное судебное заседание.
"Арбитражный суд... полностью удовлетворил исковые требования заместителя Генерального прокурора Российской Федерации... к группе физических и юридических лиц о признании недействительным распоряжения об изъятии федерального имущества из оперативного управления "1976 Отделение Морской Инженерной службы" в части отдельного пункта перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны России, находящегося в Приморском крае
, о признании недействительными сделок... и о применении последствий недействительности ничтожных сделок", - сказал собеседник агентства.
Суд также обязал ответчиков возвратить спорные объекты недвижимости в собственность РФ.
Сообщается, что решение подлежит немедленному исполнению. У сторон есть месяц на обжалование решения суда в апелляционном порядке.
В бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота, находится крупная частная катерная стоянка. Власти Владивостока в марте сообщали, что нужно до 1 мая вывезти маломерные суда с побережья бухты Улисс "в связи с использованием Тихоокеанским флотом акватории, побережья бухты Улисс и необходимости обеспечения безопасности навигации военных кораблей".
Ранее в Арбитражный суд Приморья были поданы еще два иска ГП к ряду ответчиков в Приморье, в числе которых поставщик нефтепродуктов "Нико-Ойл ДВ" (Niko Group). Оба касаются возвращения государству участков и зданий из перечня объектов высвобождаемого военного имущества во Владивостоке на улицах Бархатная и Катерная – в бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота. В рамках одного из них ГП просит взыскать с "Нико-Ойл ДВ" в пользу РФ ущерб в размере почти 464 миллионов рублей.