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Живущего за границей гражданина России осудили за призывы к терроризму - РИА Новости, 28.07.2025
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06:13 28.07.2025 (обновлено: 06:21 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/sud-2031826155.html
Живущего за границей гражданина России осудили за призывы к терроризму
Живущего за границей гражданина России осудили за призывы к терроризму - РИА Новости, 28.07.2025
Живущего за границей гражданина России осудили за призывы к терроризму
Суд в Бурятии заочно приговорил жителя республики, живущего за границей России, к шести годам лишения свободы за призывы к терроризму, сообщает СУ СК России по... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T06:13:00+03:00
2025-07-28T06:21:00+03:00
происшествия
россия
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
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МАГАДАН, 28 июл — РИА Новости. Суд в Бурятии заочно приговорил жителя республики, живущего за границей России, к шести годам лишения свободы за призывы к терроризму, сообщает СУ СК России по региону в Telegram-канале."Следствием и судом установлено, что в августе 2021 года житель Бурятии, являющийся активным сторонником сепаратистского движения, выехал за пределы Российской Федерации, после чего, находясь в иностранном государстве, на своем YouTube-канале, к которому имеет доступ неограниченное количество пользователей, разместил видеозапись со своим монологом, который содержал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, направленной на воспрепятствование использования ВС Российской Федерации для защиты территории страны и граждан", — говорится в сообщении.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сетях общего пользования, в том числе сети "Интернет", на срок в три года.В ведомстве уточняют, что наказание будет исполнено после задержания осужденного, объявленного в межгосударственный розыск, или его добровольного возвращения на территорию Российской Федерации.
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республика бурятия
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происшествия, россия, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Бурятия, Следственный комитет России (СК РФ)
Живущего за границей гражданина России осудили за призывы к терроризму

Живущего за границей гражданина России заочно осудили за призывы к терроризму

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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МАГАДАН, 28 июл — РИА Новости. Суд в Бурятии заочно приговорил жителя республики, живущего за границей России, к шести годам лишения свободы за призывы к терроризму, сообщает СУ СК России по региону в Telegram-канале.
«
"Следствием и судом установлено, что в августе 2021 года житель Бурятии, являющийся активным сторонником сепаратистского движения, выехал за пределы Российской Федерации, после чего, находясь в иностранном государстве, на своем YouTube-канале, к которому имеет доступ неограниченное количество пользователей, разместил видеозапись со своим монологом, который содержал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, направленной на воспрепятствование использования ВС Российской Федерации для защиты территории страны и граждан", — говорится в сообщении.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сетях общего пользования, в том числе сети "Интернет", на срок в три года.
В ведомстве уточняют, что наказание будет исполнено после задержания осужденного, объявленного в межгосударственный розыск, или его добровольного возвращения на территорию Российской Федерации.
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