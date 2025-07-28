https://ria.ru/20250728/sud-2031826155.html

Живущего за границей гражданина России осудили за призывы к терроризму

Живущего за границей гражданина России осудили за призывы к терроризму - РИА Новости, 28.07.2025

Живущего за границей гражданина России осудили за призывы к терроризму

Суд в Бурятии заочно приговорил жителя республики, живущего за границей России, к шести годам лишения свободы за призывы к терроризму, сообщает СУ СК России по... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T06:13:00+03:00

2025-07-28T06:13:00+03:00

2025-07-28T06:21:00+03:00

происшествия

россия

республика бурятия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАГАДАН, 28 июл — РИА Новости. Суд в Бурятии заочно приговорил жителя республики, живущего за границей России, к шести годам лишения свободы за призывы к терроризму, сообщает СУ СК России по региону в Telegram-канале."Следствием и судом установлено, что в августе 2021 года житель Бурятии, являющийся активным сторонником сепаратистского движения, выехал за пределы Российской Федерации, после чего, находясь в иностранном государстве, на своем YouTube-канале, к которому имеет доступ неограниченное количество пользователей, разместил видеозапись со своим монологом, который содержал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, направленной на воспрепятствование использования ВС Российской Федерации для защиты территории страны и граждан", — говорится в сообщении.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сетях общего пользования, в том числе сети "Интернет", на срок в три года.В ведомстве уточняют, что наказание будет исполнено после задержания осужденного, объявленного в межгосударственный розыск, или его добровольного возвращения на территорию Российской Федерации.

https://ria.ru/20250721/arest-2030387542.html

россия

республика бурятия

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происшествия, россия, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф)