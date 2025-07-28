https://ria.ru/20250728/suchkov-2031858668.html
Для экс-председателя правления "Роснано" запросили девять лет колонии
Для экс-председателя правления "Роснано" запросили девять лет колонии - РИА Новости, 28.07.2025
Для экс-председателя правления "Роснано" запросили девять лет колонии
Прокурор запросил в прениях сторон сроки от 4 лет 8 месяцев до 9 лет лишения свободы для фигурантов дела о краже имущества на сумму 70 миллионов рублей,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:00:00+03:00
2025-07-28T11:00:00+03:00
2025-07-28T11:38:00+03:00
роснано
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вячеслав макаров
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Прокурор запросил в прениях сторон сроки от 4 лет 8 месяцев до 9 лет лишения свободы для фигурантов дела о краже имущества на сумму 70 миллионов рублей, рассказал РИА Новости адвокат Вячеслав Макаров."Гособвинитель в прениях сторон запросил сроки от 4 лет 8 месяцев до 9 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.При этом он пояснил, что самый большой срок - 9 лет колонии - прокурор запросил для бывшего председателя правления "Роснано" Ильи Сучкова.В понедельник в Хамовническом суде Москвы, где слушается дело, в котором бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс проходит потерпевшим, начались прения сторон.Уголовное дело было возбуждено в 2016 году по заявлению Чубайса главным управлением МВД по Московской области. По делу проходят четверо фигурантов: экс-председатель правления ООО "УК Роснано" Илья Сучков, бывший член политсовета "Партии народной свободы" Муса Садаев и охранники Антон Поляков и Алексей Уляхин. Сейчас они все находятся под подпиской о невыезде. В зависимости от роли каждого их обвиняют в краже и мошенничестве в особо крупном размере.По версии следствия, хищение принадлежащего Чубайсу имущества произошло на территории подмосковного ЖК "Переделки", размер ущерба оценивается в сумму около 70 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250513/chubays-2016749395.html
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роснано, происшествия, москва, вячеслав макаров, анатолий чубайс, московская область (подмосковье), антон поляков (депутат рады)
Роснано, Происшествия, Москва, Вячеслав Макаров, Анатолий Чубайс, Московская область (Подмосковье), Антон Поляков (депутат Рады)
Для экс-председателя правления "Роснано" запросили девять лет колонии
Прокурор запросил 9 лет колонии для Сучкова по делу о краже имущества Чубайса