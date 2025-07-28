https://ria.ru/20250728/subo-2031840319.html

Блогеру Subo заочно предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов

Блогеру Subo заочно предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов - РИА Новости, 28.07.2025

Блогеру Subo заочно предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов

Блогеру Сабхану Мамедову в Подмосковье заочно предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T09:25:00+03:00

2025-07-28T09:25:00+03:00

2025-07-28T09:37:00+03:00

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Блогеру Сабхану Мамедову в Подмосковье заочно предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Как сообщила ранее РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, блогеру вменяется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (часть 2 ст. 198 УК РФ и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Из положений УК РФ следовало, что обвинение в неуплате налогов может быть снято с блогера Субхана Мамедова (Subo), если он закроет всю задолженность перед налоговиками, и тогда ему предстоит отвечать лишь по статье о легализации денег, по которой грозит до 7 лет лишения свободы."Следственными органами ГСУ СК России по Московской области заочно предъявлено обвинение блогеру Субхану Мамедову. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 198 УК РФ и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Кроме этого, обвинения в совершении вышеперечисленных преступлений ранее уже предъявлены брату и отцу блогера", - сказала Врадий.Установлено, с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 миллионов рублей. Далее с денежными средствами в размере 10 миллионов рублей они совершили финансовые операции, купив автомобиль премиальной марки. В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 миллионов рублей.Подчеркивается, что в настоящее время отец и брат блогера начали процесс возмещения ущерба – на счета ИФНС уже поступило девять миллионов рублей. Тем временем Субхан Мамедов объявлен в розыск.

https://ria.ru/20250725/sk-2031524454.html

https://ria.ru/20250505/shabutdinov-1997725816.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), происшествия