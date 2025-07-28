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В казино в Неваде произошла стрельба

В казино в Неваде произошла стрельба - РИА Новости, 28.07.2025

В казино в Неваде произошла стрельба

Стрельба произошла в казино в городе Рино американского штата Невада, стрелявший был задержан, сообщает в понедельник местная полиция. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T20:15:00+03:00

2025-07-28T20:15:00+03:00

2025-07-28T20:21:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Стрельба произошла в казино в городе Рино американского штата Невада, стрелявший был задержан, сообщает в понедельник местная полиция. "Критический инцидент в Grand Sierra Resort and Casino. Пожалуйста, не приближайтесь к этой зоне... Подозреваемый задержан, угрозы обществу не представляет", - написала полиция в соцсети X. При этом число пострадавших и степень полученных ими ранений полиция не уточнила, однако местные СМИ со ссылкой на власти сообщают о двух погибших и четверых пострадавших, включая самого стрелявшего.

https://ria.ru/20250609/las-vegas-2021752622.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, невада, сша, в мире