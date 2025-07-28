В казино в Неваде произошла стрельба
В казино в американском городе Рино произошла стрельба, стрелявшего задержали
© Фото : соцсетиАвтомобили экстренных служб на месте стрельбы в казино в городе Рино американского штата Невада
© Фото : соцсети
Автомобили экстренных служб на месте стрельбы в казино в городе Рино американского штата Невада
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Стрельба произошла в казино в городе Рино американского штата Невада, стрелявший был задержан, сообщает в понедельник местная полиция.
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"Критический инцидент в Grand Sierra Resort and Casino. Пожалуйста, не приближайтесь к этой зоне... Подозреваемый задержан, угрозы обществу не представляет", - написала полиция в соцсети X.
При этом число пострадавших и степень полученных ими ранений полиция не уточнила, однако местные СМИ со ссылкой на власти сообщают о двух погибших и четверых пострадавших, включая самого стрелявшего.
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