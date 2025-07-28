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В казино в Неваде произошла стрельба - РИА Новости, 28.07.2025
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20:15 28.07.2025 (обновлено: 20:21 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/strelba-2032023899.html
В казино в Неваде произошла стрельба
В казино в Неваде произошла стрельба - РИА Новости, 28.07.2025
В казино в Неваде произошла стрельба
Стрельба произошла в казино в городе Рино американского штата Невада, стрелявший был задержан, сообщает в понедельник местная полиция. РИА Новости, 28.07.2025
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2025-07-28T20:21:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Стрельба произошла в казино в городе Рино американского штата Невада, стрелявший был задержан, сообщает в понедельник местная полиция. "Критический инцидент в Grand Sierra Resort and Casino. Пожалуйста, не приближайтесь к этой зоне... Подозреваемый задержан, угрозы обществу не представляет", - написала полиция в соцсети X. При этом число пострадавших и степень полученных ими ранений полиция не уточнила, однако местные СМИ со ссылкой на власти сообщают о двух погибших и четверых пострадавших, включая самого стрелявшего.
https://ria.ru/20250609/las-vegas-2021752622.html
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происшествия, невада, сша, в мире
Происшествия, Невада, США, В мире
В казино в Неваде произошла стрельба

В казино в американском городе Рино произошла стрельба, стрелявшего задержали

© Фото : соцсетиАвтомобили экстренных служб на месте стрельбы в казино в городе Рино американского штата Невада
Автомобили экстренных служб на месте стрельбы в казино в городе Рино американского штата Невада - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : соцсети
Автомобили экстренных служб на месте стрельбы в казино в городе Рино американского штата Невада
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Стрельба произошла в казино в городе Рино американского штата Невада, стрелявший был задержан, сообщает в понедельник местная полиция.
«
"Критический инцидент в Grand Sierra Resort and Casino. Пожалуйста, не приближайтесь к этой зоне... Подозреваемый задержан, угрозы обществу не представляет", - написала полиция в соцсети X.
При этом число пострадавших и степень полученных ими ранений полиция не уточнила, однако местные СМИ со ссылкой на власти сообщают о двух погибших и четверых пострадавших, включая самого стрелявшего.
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