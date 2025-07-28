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В Староконстантинове прогремели взрывы - РИА Новости, 28.07.2025
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09:28 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/starokonstantinov-2031840602.html
В Староконстантинове прогремели взрывы
В Староконстантинове прогремели взрывы - РИА Новости, 28.07.2025
В Староконстантинове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, на окраине которого находится военный аэродром, сообщило украинское издание... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T09:28:00+03:00
2025-07-28T09:28:00+03:00
в мире
хмельницкая область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, на окраине которого находится военный аэродром, сообщило украинское издание Новости.LIVE. Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Хмельницкой области. "О взрывах в Староконстантинове в Хмельницкой области сообщают мониторинговые паблики", - говорится в публикации Telegram-канала Новости.LIVE. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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хмельницкая область
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в мире, хмельницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Хмельницкая область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Староконстантинове прогремели взрывы

В Староконстантинове, где находится военный аэродром ВСУ, прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, на окраине которого находится военный аэродром, сообщило украинское издание Новости.LIVE.
Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Хмельницкой области.
"О взрывах в Староконстантинове в Хмельницкой области сообщают мониторинговые паблики", - говорится в публикации Telegram-канала Новости.LIVE.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреХмельницкая областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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