https://ria.ru/20250728/starokonstantinov-2031840602.html

В Староконстантинове прогремели взрывы

В Староконстантинове прогремели взрывы - РИА Новости, 28.07.2025

В Староконстантинове прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, на окраине которого находится военный аэродром, сообщило украинское издание... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T09:28:00+03:00

2025-07-28T09:28:00+03:00

2025-07-28T09:28:00+03:00

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дмитрий песков

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, на окраине которого находится военный аэродром, сообщило украинское издание Новости.LIVE. Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Хмельницкой области. "О взрывах в Староконстантинове в Хмельницкой области сообщают мониторинговые паблики", - говорится в публикации Telegram-канала Новости.LIVE. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

в мире, хмельницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины