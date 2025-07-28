https://ria.ru/20250728/star-2031856932.html

В Куала-Лумпуре проходят переговоры между Таиландом и Камбоджей

В Куала-Лумпуре проходят переговоры между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 28.07.2025

В Куала-Лумпуре проходят переговоры между Таиландом и Камбоджей

В Куала-Лумпуре проходят переговоры о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей, пишет газета The Star. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:50:00+03:00

2025-07-28T10:50:00+03:00

2025-07-28T11:26:00+03:00

в мире

таиланд

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малайзия

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БАНГКОК, 28 июл — РИА Новости. В Куала-Лумпуре проходят переговоры о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей, пишет газета The Star."Долгожданная мирная встреча <...> официально началась в 15:15 в понедельник (10:15 мск) в здании Kompleks Seri Perdana", — говорится в сообщении.Закрытые переговоры проходят под председательством премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. В них участвуют глава правительства Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьера Таиланда Пхумтхам Вечайчай.По данным СМИ, в качестве наблюдателей на встрече присутствуют послы США и КНР Эдгард Д. Каган и Оуян Юйцзин.В минувшую пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи в разговоре с ним выразили желание прекратить огонь. Вечайчай подтвердил согласие на перемирие, но отметил, что Бангкок хочет увидеть "искреннее намерение" второй стороны.Обострение между Таиландом и КамбоджейОтношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских Вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители. Эвакуированы более 100 тысяч человек.Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.

https://ria.ru/20250726/tailand-2031580854.html

https://ria.ru/20250726/konflikt-2031655963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи 2025-07-28T10:50 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, таиланд, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей, малайзия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), дональд трамп, бангкок