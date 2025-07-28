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В Куала-Лумпуре проходят переговоры между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 28.07.2025
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10:50 28.07.2025 (обновлено: 11:26 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/star-2031856932.html
В Куала-Лумпуре проходят переговоры между Таиландом и Камбоджей
В Куала-Лумпуре проходят переговоры между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 28.07.2025
В Куала-Лумпуре проходят переговоры между Таиландом и Камбоджей
В Куала-Лумпуре проходят переговоры о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей, пишет газета The Star. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:50:00+03:00
2025-07-28T11:26:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
малайзия
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
дональд трамп
бангкок
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БАНГКОК, 28 июл — РИА Новости. В Куала-Лумпуре проходят переговоры о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей, пишет газета The Star."Долгожданная мирная встреча &lt;...&gt; официально началась в 15:15 в понедельник (10:15 мск) в здании Kompleks Seri Perdana", — говорится в сообщении.Закрытые переговоры проходят под председательством премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. В них участвуют глава правительства Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьера Таиланда Пхумтхам Вечайчай.По данным СМИ, в качестве наблюдателей на встрече присутствуют послы США и КНР Эдгард Д. Каган и Оуян Юйцзин.В минувшую пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи в разговоре с ним выразили желание прекратить огонь. Вечайчай подтвердил согласие на перемирие, но отметил, что Бангкок хочет увидеть "искреннее намерение" второй стороны.Обострение между Таиландом и КамбоджейОтношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских Вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители. Эвакуированы более 100 тысяч человек.Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.
https://ria.ru/20250726/tailand-2031580854.html
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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
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в мире, таиланд, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей, малайзия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), дональд трамп, бангкок
В мире, Таиланд, Камбоджа, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей, Малайзия, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Дональд Трамп, Бангкок
В Куала-Лумпуре проходят переговоры между Таиландом и Камбоджей

Star: в Куала-Лумпуре проходят переговоры Таиланда и Камбоджи о прекращении огня

© AP Photo / Mohd RasfanПереговоры между Таиландом и Камбоджей в Куала-Лумпуре
Переговоры между Таиландом и Камбоджей в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Mohd Rasfan
Переговоры между Таиландом и Камбоджей в Куала-Лумпуре
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БАНГКОК, 28 июл — РИА Новости. В Куала-Лумпуре проходят переговоры о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей, пишет газета The Star.
"Долгожданная мирная встреча <...> официально началась в 15:15 в понедельник (10:15 мск) в здании Kompleks Seri Perdana", — говорится в сообщении.
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Закрытые переговоры проходят под председательством премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. В них участвуют глава правительства Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьера Таиланда Пхумтхам Вечайчай.
По данным СМИ, в качестве наблюдателей на встрече присутствуют послы США и КНР Эдгард Д. Каган и Оуян Юйцзин.
В минувшую пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи в разговоре с ним выразили желание прекратить огонь. Вечайчай подтвердил согласие на перемирие, но отметил, что Бангкок хочет увидеть "искреннее намерение" второй стороны.

Обострение между Таиландом и Камбоджей

Отношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.

Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны из-за труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Парижа в 1953-м эти участки стали предметом территориального спора.

Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских Вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители. Эвакуированы более 100 тысяч человек.
Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.
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В миреТаиландКамбоджаОбострение конфликта между Таиландом и КамбоджейМалайзияАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Дональд ТрампБангкок
 
 
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