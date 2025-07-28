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Глава Кубани поручил построить новый стадион в Калининском районе - РИА Новости, 28.07.2025
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Краснодарский край
 
10:13 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/stadion-2031848547.html
Глава Кубани поручил построить новый стадион в Калининском районе
Глава Кубани поручил построить новый стадион в Калининском районе - РИА Новости, 28.07.2025
Глава Кубани поручил построить новый стадион в Калининском районе
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил на личном приеме граждан построить новый стадион в Калининском районе, информирует пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:13:00+03:00
2025-07-28T10:13:00+03:00
краснодарский край
строительство
калининский район
краснодарский край
вениамин кондратьев
тимашевский район
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КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил на личном приеме граждан построить новый стадион в Калининском районе, информирует пресс-служба администрации региона. Сообщается, что прием граждан, на котором было принято такое решение, был проведен по поручению Президента РФ Владимира Путина. Участие в мероприятии приняли главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Евгений Гулиев, руководители профильных министерств и ведомств. По данным пресс-службы, с просьбой привести в порядок стадион в хуторе Бойкопонура, который не ремонтировали более 30 лет. "Важно поддерживать спортивные объекты по всему краю в должном состоянии, иначе их придется фактически возводить заново на месте прежних. В Калининском районе как раз и сложилась такая ситуация. Стадион – это не только место для соревнований, он объединяет людей всех возрастов, особенно в небольших поселениях. Нужно построить новый современный объект с беговыми дорожками, трибунами и раздевалками. И сделать его таким, каким хотят видеть сами жители и молодые спортсмены. Работу необходимо провести качественно и в максимально короткие сроки", - сказал Вениамин Кондратьев в ходе приема граждан, его слова приводит пресс-служба. Замминистра физической культуры и спорта региона Вячеслав Никитин заявил, что работы проведут по краевой госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта". На это, как уточняется, предусмотрели более 110 миллионов рублей. Всего в Краснодарском крае, по информации пресс-службы, с 2015 года построили 283 спортивных объекта, еще 57 отремонтировали, в том числе и 16 стадионов. На приеме граждан жительница поселка Советского из Тимашевского района обратилась с просьбой отремонтировать пешеходный мост. Она рассказала, что сооружение соединяет часть населенного пункта с центром, где расположены детский сад, школа, больница и магазины. "Этим мостом ежедневно пользуются многие жители поселка, и мы не можем подвергать опасности их жизни. Такое небольшое на первый взгляд сооружение является важной частью комфорта людей. Поэтому нужно построить современный и качественный пешеходный мост, учесть и обустройство подходов к нему", - ответил Вениамин Кондратьев, его слова передает пресс-служба администрации. Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека доложил, что вопрос ремонта аварийного моста между улиц Комсомольской и Заречной прорабатывали совместно с администрацией Тимашевского района. Отмечается, что общая стоимость реконструкции составит 1,7 млн рублей. Этот объект восстановят по краевой государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий". Губернатор Вениамин Кондратьев поручил завершить работы до конца текущего года, рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250728/kondratev-2031848152.html
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строительство, калининский район, краснодарский край, вениамин кондратьев, тимашевский район
Краснодарский край, Строительство, Калининский район, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Тимашевский район
Глава Кубани поручил построить новый стадион в Калининском районе

Кондратьев поручил построить новый стадион в Калининском районе на Кубани

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил на личном приеме граждан построить новый стадион в Калининском районе, информирует пресс-служба администрации региона.
Сообщается, что прием граждан, на котором было принято такое решение, был проведен по поручению Президента РФ Владимира Путина. Участие в мероприятии приняли главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Евгений Гулиев, руководители профильных министерств и ведомств.
По данным пресс-службы, с просьбой привести в порядок стадион в хуторе Бойкопонура, который не ремонтировали более 30 лет. "Важно поддерживать спортивные объекты по всему краю в должном состоянии, иначе их придется фактически возводить заново на месте прежних. В Калининском районе как раз и сложилась такая ситуация. Стадион – это не только место для соревнований, он объединяет людей всех возрастов, особенно в небольших поселениях. Нужно построить новый современный объект с беговыми дорожками, трибунами и раздевалками. И сделать его таким, каким хотят видеть сами жители и молодые спортсмены. Работу необходимо провести качественно и в максимально короткие сроки", - сказал Вениамин Кондратьев в ходе приема граждан, его слова приводит пресс-служба.
Замминистра физической культуры и спорта региона Вячеслав Никитин заявил, что работы проведут по краевой госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта". На это, как уточняется, предусмотрели более 110 миллионов рублей.
Всего в Краснодарском крае, по информации пресс-службы, с 2015 года построили 283 спортивных объекта, еще 57 отремонтировали, в том числе и 16 стадионов.
На приеме граждан жительница поселка Советского из Тимашевского района обратилась с просьбой отремонтировать пешеходный мост. Она рассказала, что сооружение соединяет часть населенного пункта с центром, где расположены детский сад, школа, больница и магазины.
"Этим мостом ежедневно пользуются многие жители поселка, и мы не можем подвергать опасности их жизни. Такое небольшое на первый взгляд сооружение является важной частью комфорта людей. Поэтому нужно построить современный и качественный пешеходный мост, учесть и обустройство подходов к нему", - ответил Вениамин Кондратьев, его слова передает пресс-служба администрации.
Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека доложил, что вопрос ремонта аварийного моста между улиц Комсомольской и Заречной прорабатывали совместно с администрацией Тимашевского района. Отмечается, что общая стоимость реконструкции составит 1,7 млн рублей. Этот объект восстановят по краевой государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий".
Губернатор Вениамин Кондратьев поручил завершить работы до конца текущего года, рассказали в пресс-службе.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Кондратьев: на Кубани обновят культурные учреждения по нацпроекту
10:12
 
Краснодарский крайСтроительствоКалининский районКраснодарский крайВениамин КондратьевТимашевский район
 
 
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