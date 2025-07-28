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Стармер и Трамп обсудили ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 28.07.2025
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20:34 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/ssha-2032025771.html
Стармер и Трамп обсудили ситуацию в секторе Газа
Стармер и Трамп обсудили ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 28.07.2025
Стармер и Трамп обсудили ситуацию в секторе Газа
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп в ходе встречи в понедельник обсудили ситуацию в секторе Газа, они считают, что война в РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T20:34:00+03:00
2025-07-28T20:34:00+03:00
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ЛОНДОН, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп в ходе встречи в понедельник обсудили ситуацию в секторе Газа, они считают, что война в анклаве должна быть срочно прекращена, следует из заявления канцелярии британского премьера по итогам встречи. Стармер встретился с Трампом в понедельник в ходе частного визита американского президента в Шотландию. Лидеры провели встречу в гольф-клубе Трампа в Тернберри в графстве Южный Эйршир. В ходе беседы с прессой перед встречей Трамп поставил под сомнение утверждение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в секторе Газа нет голода, отметив, что, судя по телевизионным кадрам, дети там выглядят очень голодными. "Лидеры начали встречу с обсуждения ужасающих событий в Газе и согласились с тем, что необходимо принять срочные меры, чтобы положить конец достигшим беспрецедентных масштабов страданиям. Гуманитарная помощь должна была доставляться в нужном объеме и в нужном темпе. Они обязались приложить совместные усилия, чтобы положить конец страданиям и голоду", - говорится в заявлении канцелярии британского премьера по итогам встречи. Отмечается, что лидеры повторили свои призывы о немедленном прекращении огня, а Стармер рассказал Трампу о планах Великобритании и европейских стран по обеспечению мира на Ближнем Востоке. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
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в мире, израиль, великобритания, сша, дональд трамп, кир стармер, биньямин нетаньяху, воз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Великобритания, США, Дональд Трамп, Кир Стармер, Биньямин Нетаньяху, ВОЗ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Стармер и Трамп обсудили ситуацию в секторе Газа

Стармер и Трамп призвали к немедленному прекращению войны в секторе Газа

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
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ЛОНДОН, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп в ходе встречи в понедельник обсудили ситуацию в секторе Газа, они считают, что война в анклаве должна быть срочно прекращена, следует из заявления канцелярии британского премьера по итогам встречи.
Стармер встретился с Трампом в понедельник в ходе частного визита американского президента в Шотландию. Лидеры провели встречу в гольф-клубе Трампа в Тернберри в графстве Южный Эйршир. В ходе беседы с прессой перед встречей Трамп поставил под сомнение утверждение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в секторе Газа нет голода, отметив, что, судя по телевизионным кадрам, дети там выглядят очень голодными.
Житель сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Иордания и ОАЭ сбросили 25 тонн гумпомощи для сектора Газа
27 июля, 16:13
"Лидеры начали встречу с обсуждения ужасающих событий в Газе и согласились с тем, что необходимо принять срочные меры, чтобы положить конец достигшим беспрецедентных масштабов страданиям. Гуманитарная помощь должна была доставляться в нужном объеме и в нужном темпе. Они обязались приложить совместные усилия, чтобы положить конец страданиям и голоду", - говорится в заявлении канцелярии британского премьера по итогам встречи.
Отмечается, что лидеры повторили свои призывы о немедленном прекращении огня, а Стармер рассказал Трампу о планах Великобритании и европейских стран по обеспечению мира на Ближнем Востоке.
В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
США предоставят дополнительную помощь сектору Газа, заявил Трамп
27 июля, 20:41
 
В миреИзраильВеликобританияСШАДональд ТрампКир СтармерБиньямин НетаньяхуВОЗХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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