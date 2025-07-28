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Трамп заявил, что он урегулировал конфликт между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 28.07.2025
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19:14 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/ssha-2032016205.html
Трамп заявил, что он урегулировал конфликт между Таиландом и Камбоджей
Трамп заявил, что он урегулировал конфликт между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 28.07.2025
Трамп заявил, что он урегулировал конфликт между Таиландом и Камбоджей
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что после его вмешательства был урегулирован конфликт между Таиландом и Камбоджей. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T19:14:00+03:00
2025-07-28T19:14:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
сша
дональд трамп
марко рубио
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что после его вмешательства был урегулирован конфликт между Таиландом и Камбоджей. "Я рад сообщить, что после вмешательства президента США Дональда Трампа страны договорились о прекращении огня и мире", - отметил политик. Также американский лидер сообщил, что дал поручение возобновить торговые переговоры с этими странами. Ранее глава госдепа США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжит работать над урегулированием конфликта совместно с Малайзией. В понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь по местному времени. При этом стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи утром 29 июля, а также созыв заседания совместного комитета по вопросам границ двух стран 4 августа. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 22 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.​​ В начале июля Белый дом направил ряду стран, в том числе Таиланду и Камбодже, уведомления о повышении с 1 августа пошлин на их товары.
https://ria.ru/20250728/tramp-2032002348.html
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в мире, таиланд, камбоджа, сша, дональд трамп, марко рубио, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
В мире, Таиланд, Камбоджа, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
Трамп заявил, что он урегулировал конфликт между Таиландом и Камбоджей

Трамп заявил, что после его вмешательства Таиланд и Камбоджа договорились о мире

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что после его вмешательства был урегулирован конфликт между Таиландом и Камбоджей.
"Я рад сообщить, что после вмешательства президента США Дональда Трампа страны договорились о прекращении огня и мире", - отметил политик.
Также американский лидер сообщил, что дал поручение возобновить торговые переговоры с этими странами.
Ранее глава госдепа США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжит работать над урегулированием конфликта совместно с Малайзией.
В понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь по местному времени. При этом стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи утром 29 июля, а также созыв заседания совместного комитета по вопросам границ двух стран 4 августа.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 22 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.​​
В начале июля Белый дом направил ряду стран, в том числе Таиланду и Камбодже, уведомления о повышении с 1 августа пошлин на их товары.
Президент США Дональд Трамп с частным визитом в Шотландии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Трамп заявил, что предотвратил шесть вооруженных конфликтов
Вчера, 18:10
 
В миреТаиландКамбоджаСШАДональд ТрампМарко РубиоАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
 
 
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