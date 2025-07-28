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Китай и США начали новый раунд переговоров по экономическим вопросам
Китай и США начали новый раунд переговоров по экономическим вопросам - РИА Новости, 28.07.2025
Китай и США начали новый раунд переговоров по экономическим вопросам
КНР и США начали новый раунд переговоров по экономическим вопросам в Стокгольме, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:03:00+03:00
2025-07-28T18:03:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. КНР и США начали новый раунд переговоров по экономическим вопросам в Стокгольме, передает Центральное телевидение Китая. "Торгово-экономические делегации Китая и Соединенных Штатов начали переговоры в Стокгольме", - говорится в сообщении. Ранее в министерстве коммерции КНР сообщали, что делегации Китая и США проведут новый раунд торгово-экономических переговоров в Швеции в период с 27 по 30 июля. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Затем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
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в мире, китай, сша, стокгольм (город), дональд трамп
В мире, Китай, США, Стокгольм (город), Дональд Трамп
Китай и США начали новый раунд переговоров по экономическим вопросам
Китай и США начали новый раунд торгово-экономических переговоров в Стокгольме