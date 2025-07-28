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Врачи не заметили смерть пациента во время операции в США

Врачи не заметили смерть пациента во время операции в США - РИА Новости, 28.07.2025

Врачи не заметили смерть пациента во время операции в США

В американском штате Колорадо 56-летний мужчина умер во время операции, пока врачи играли в музыкальное бинго, пишет HealthExec. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:30:00+03:00

2025-07-28T16:30:00+03:00

2025-07-28T16:32:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В американском штате Колорадо 56-летний мужчина умер во время операции, пока врачи играли в музыкальное бинго, пишет HealthExec."У 56-летнего Барта Райтера произошла остановка дыхания во время операции в хирургическом центре InSight в городе Лоун-Три, штат Колорадо. Врачи не заметили изменений в жизненных показателях пациента, поскольку монитор был отключен. Сам хирург отрицает, что знал об этом", — говорится в публикации.Как отмечает издание, пациент приехал в клинику, чтобы удалить катаракту. Во время операционного вмешательства, как это бывало и раньше, хирург включил музыку. Позже удалось выяснить, что вместе с анестезиологом в этот момент он играл в музыкальное бинго, отгадывая композиции 1970-х и 1980-х годов.Врачи не заметили, что состояние пациента в какой-то момент ухудшилось, что привело к полной остановке сердца.Вдова Райтера подала на хирурга в суд, а тот заявил, что во всем виноват его коллега, который, по его словам, отключил монитор, позволяющий следить за состоянием пациента.Специалисты не признали себя виновными. Дело было урегулировано в досудебном порядке.

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https://ria.ru/20250724/aleergiya-2031023780.html

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колорадо, в мире, сша