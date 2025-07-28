https://ria.ru/20250728/ssha-2031979467.html
Врачи не заметили смерть пациента во время операции в США
Врачи не заметили смерть пациента во время операции в США - РИА Новости, 28.07.2025
Врачи не заметили смерть пациента во время операции в США
В американском штате Колорадо 56-летний мужчина умер во время операции, пока врачи играли в музыкальное бинго, пишет HealthExec. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:30:00+03:00
2025-07-28T16:30:00+03:00
2025-07-28T16:32:00+03:00
колорадо
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148643/94/1486439494_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_768bc72956f7d6032843a5692a428c4a.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В американском штате Колорадо 56-летний мужчина умер во время операции, пока врачи играли в музыкальное бинго, пишет HealthExec."У 56-летнего Барта Райтера произошла остановка дыхания во время операции в хирургическом центре InSight в городе Лоун-Три, штат Колорадо. Врачи не заметили изменений в жизненных показателях пациента, поскольку монитор был отключен. Сам хирург отрицает, что знал об этом", — говорится в публикации.Как отмечает издание, пациент приехал в клинику, чтобы удалить катаракту. Во время операционного вмешательства, как это бывало и раньше, хирург включил музыку. Позже удалось выяснить, что вместе с анестезиологом в этот момент он играл в музыкальное бинго, отгадывая композиции 1970-х и 1980-х годов.Врачи не заметили, что состояние пациента в какой-то момент ухудшилось, что привело к полной остановке сердца.Вдова Райтера подала на хирурга в суд, а тот заявил, что во всем виноват его коллега, который, по его словам, отключил монитор, позволяющий следить за состоянием пациента.Специалисты не признали себя виновными. Дело было урегулировано в досудебном порядке.
https://ria.ru/20250727/vrach-2031684453.html
https://ria.ru/20250724/aleergiya-2031023780.html
https://ria.ru/20250727/kvas-2031699286.html
колорадо
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148643/94/1486439494_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_c1704a353b71e86fc00f5a300d3e0f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
колорадо, в мире, сша
Врачи не заметили смерть пациента во время операции в США
В США мужчина умер во время операции, пока врачи играли в музыкальное бинго
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
В американском штате Колорадо 56-летний мужчина умер во время операции, пока врачи играли в музыкальное бинго, пишет HealthExec
.
"У 56-летнего Барта Райтера произошла остановка дыхания во время операции в хирургическом центре InSight в городе Лоун-Три, штат Колорадо
. Врачи не заметили изменений в жизненных показателях пациента, поскольку монитор был отключен. Сам хирург отрицает, что знал об этом", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, пациент приехал в клинику, чтобы удалить катаракту. Во время операционного вмешательства, как это бывало и раньше, хирург включил музыку. Позже удалось выяснить, что вместе с анестезиологом в этот момент он играл в музыкальное бинго, отгадывая композиции 1970-х и 1980-х годов.
Врачи не заметили, что состояние пациента в какой-то момент ухудшилось, что привело к полной остановке сердца.
Вдова Райтера подала на хирурга в суд, а тот заявил, что во всем виноват его коллега, который, по его словам, отключил монитор, позволяющий следить за состоянием пациента.
Специалисты не признали себя виновными. Дело было урегулировано в досудебном порядке.