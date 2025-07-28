https://ria.ru/20250728/ssha-2031865107.html

США могут вывести из Европы до трети своих войск, пишет Politico

США могут вывести из Европы до трети своих войск, пишет Politico - РИА Новости, 28.07.2025

США могут вывести из Европы до трети своих войск, пишет Politico

США могут принять решение о выводе до трети своих военнослужащих, находящихся в Европе, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источник. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:28:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. США могут принять решение о выводе до трети своих военнослужащих, находящихся в Европе, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источник. "Один чиновник НАТО… заявил Politico, что возможно сокращение численности (американских военных - ред.) в Европе вплоть до 30 процентов", - говорится в материале на сайте издания. По словам немецкого политолога Айлин Матле, на данный момент число американских военнослужащих в Европе варьируется от 90 до 100 тысяч человек. Как отмечает издание, наибольшая часть американских военнослужащих - около 35 тысяч человек - размещена в Германии. "Для Германии военная поддержка США на протяжении долгого времени была краеугольным камнем безопасности… Берлин по-прежнему сильно зависит от американских сил", - подчеркивается в статье. Портал Euractiv в начале июля сообщал, что европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте. Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.

https://ria.ru/20250728/spg-2031244158.html

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